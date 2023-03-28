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清明連假天氣1圖秒懂！先濕後乾外出要帶傘　降雨熱區曝

▲清明連假週末即將到來，氣象局提醒近期天氣變化快，民眾要多留意最新預報。（圖／NOWnews攝影中心攝）
▲清明連假週末即將到來，氣象局提醒近期天氣變化快，民眾要多留意最新預報。（圖／NOWnews攝影中心攝）

記者張志浩/綜合報導

長達5天的清明連假週末即將到來，民眾在安排外出或出遊行程時，一定要時刻留意天記得轉變，中央氣象局指出，週五至下週日（3/31至4/2）主要受到華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，下週一至下週二（4/3至4/4）僅剩東半部有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有局部短暫陣雨，不過連假後期（4/4至4/5）可能還有鋒面影響，春季天氣系統變化迅速，氣象局將持續追蹤。

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氣象局表示，未來一週天氣變化非常快速，明（29）日上班天水氣減少、氣溫回溫，各地白天高溫都上看攝氏25度，但明晚至週四（3/30）一整天，不僅東北季風稍微增強還有鋒面通過，屆時北台灣又將回到濕冷的情況，主要是中部以北、東半部地區轉為短暫陣雨的天氣，南部地區雲量增多。

▲20230328一圖看清明連假天氣（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局指出，清明連假天氣變化快速，主要降雨落在前半段，後期可能還會有鋒面接近。（圖／中央氣象局提供）
週五至下週日（3/31至4/2）受到華南雲雨區影響都會下雨，不過這三天並非一直降雨的天氣，而是有水氣飄來時會帶來短暫雨，離開後又有回穩空檔的天氣型態，氣象局提醒，降雨主要還是以北部、東半部、金馬地區為主，中部則是偶零星降雨，南部仍不太受影響。氣溫部分各地，中南部高溫可達攝氏29至30度以上。

時序來到下週一到下週二（4/3至4/4），各地天氣較週日之前回穩，東半部仍有局部短暫雨，西半部轉多雲到晴，但午後中部以北山區要留意午後陣雨，下週三（4/5）​預估將會有下波鋒面逐漸接近，中部以北、東半部降雨機率將會提高。氣象局提醒，春季天氣系統變化迅速，預報不確定性較大，請民眾要多留意最新預報資訊。

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