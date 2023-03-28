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柬埔寨三寶媽圓夢　獲移民署築夢計畫補助

▲ 潘喜玲(中)、先生李俊彥(左)與新北站社工王文琍合影。（圖／移民署）
▲ 潘喜玲(中)、先生李俊彥(左)與新北站社工王文琍合影。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

內政部移民署第九屆新住民及其子女築夢計畫日前公布得獎名單，其中來自新北新住民潘喜玲以「柬埔寨三寶媽女力夢」獲選築夢計晝教育學習與藝文組別補助，該計畫係以曬乾後之水葫蘆(柬埔寨當地的浮水植物)為主要素材，透過手工編織，讓原本平凡無奇的植物，成為女性們夏日最喜歡的編織包。

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潘喜玲自柬埔寨嫁來台灣10餘年，婚後與先生育有3名子女，憑藉著自己的努力，創立「柬到寶　三寶媽」網站，分享各種柬埔寨當地特色文物。此外，她更積極進修，於109年報考致理科技大學商務管理學院微型創業班，提升自己的專業能力。平常忙碌的她除了照顧三名年幼的子女，更有著多重的斜槓身分，現於5所國小擔任母語講師，積極參與多元文化宣導活動，對於柬埔寨文化推動不遺餘力，此外，更在高等法院擔任通譯，協助同鄉解決法律問題。

喜玲今年以「柬埔寨三寶媽女力夢」參加移民署第九屆新住民及其子女築夢計畫，並計劃與夥伴共同成立Khmer L＆L工作團隊，方案中安排手工包編織課程，讓更多新住民認識此專業技能，此外更透過專業設計師的設計，創造出融合台灣及柬埔寨2地文化之包款，希冀能透過自身的推廣，讓更多人認識柬埔寨傳統文化，也讓自家品牌Khmer L＆L編織包順利誕生，此計畫能獲移民署重視並獲得補助，她相當高興，也特地感謝台灣政府多年來支持新住民文化推廣的政策。

移民署北區事務大隊新北市服務站主任林振智表示，對於新住民潘喜玲參加本年度之築夢計畫深感敬佩，移民署積極推動各項新住民照顧輔導措施，並成立「新住民培力發展資訊網」，為政府照顧新住民及其子女所特別成立單一窗口之查詢網頁，網頁內容豐富多元，涵括生活輔導、法令宣導、教育與學習、衛生與福利等等10項資訊，亦提供7國語系供大眾瀏覽及下載，歡迎新住民朋友們多加利用。

此外，移民署為協助非以依親事由在台居留之外籍或港澳配偶，可順利領取全民共享普發現金6,000元，可由當事人電洽或親洽本署所在地服務站，提供居留證號及國人配偶身分證統一編號，經確認為國人配偶後即可領取。詳細資訊可上新住民培力發展資訊網「生活輔導」專區或官網6000.gov.tw，如有疑義可洽1988或1990專線洽詢。

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