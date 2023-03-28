柬埔寨三寶媽圓夢　獲移民署築夢計畫補助

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喜玲今年以「柬埔寨三寶媽女力夢」參加移民署第九屆新住民及其子女築夢計畫，並計劃與夥伴共同成立Khmer L＆L工作團隊，方案中安排手工包編織課程，讓更多新住民認識此專業技能，此外更透過專業設計師的設計，創造出融合台灣及柬埔寨2地文化之包款，希冀能透過自身的推廣，讓更多人認識柬埔寨傳統文化，也讓自家品牌Khmer L＆L編織包順利誕生，此計畫能獲移民署重視並獲得補助，她相當高興，也特地感謝台灣政府多年來支持新住民文化推廣的政策。
移民署北區事務大隊新北市服務站主任林振智表示，對於新住民潘喜玲參加本年度之築夢計畫深感敬佩，移民署積極推動各項新住民照顧輔導措施，並成立「新住民培力發展資訊網」，為政府照顧新住民及其子女所特別成立單一窗口之查詢網頁，網頁內容豐富多元，涵括生活輔導、法令宣導、教育與學習、衛生與福利等等10項資訊，亦提供7國語系供大眾瀏覽及下載，歡迎新住民朋友們多加利用。
此外，移民署為協助非以依親事由在台居留之外籍或港澳配偶，可順利領取全民共享普發現金6,000元，可由當事人電洽或親洽本署所在地服務站，提供居留證號及國人配偶身分證統一編號，經確認為國人配偶後即可領取。詳細資訊可上新住民培力發展資訊網「生活輔導」專區或官網6000.gov.tw，如有疑義可洽1988或1990專線洽詢。