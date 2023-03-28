狒狒逃亡中槍慘死！動保協會揭露圍捕野生動物「3大SOP」
東非狒狒逃亡10多天，昨（27）日慘死在獵人的槍下，讓各界一片譁然。對此，WildOne野灣野生動物保育協會在臉書粉專指出，正確方式「應該先嘗試執行誘捕，或想辦法讓狒狒進入可控的環境中，再執行後續操作」，事先做好誘捕或捕捉計劃，做好聯繫管道暢通，做好現場控管，也許，只是個也許，就有機會讓狒狒安全回家。
記者孫唯容／綜合報導
針對補抓受困的野生動物，WildOne野灣野生動物保育協會也提出3點SOP，首先要做好「現場管控」，要在預訂的任務執行區域清出一個適當的範圍，此範圍周遭要有管控，為了不驚擾動物，通常只會有一名獸醫師或紀錄人員進場，觀察受困動物的狀況。受困的動物往往是最危險的，為了確保操作人員與動物的安全，即使是行政院院長還是總統到場，沒有場控人員的允許下都不得進入控制區，當然也不會有記者媒體待在區域內，畢竟受困動物沒有要開記者會。做好場控的情況，就可以大幅減少突發狀況。
第二點，要注意「聯繫管道通暢」，WildOne野灣野生動物保育協會表示，紊亂的資訊就是突發狀況的導火線，你一言我一語到底要聽誰的？救援現場的人會覺得自己情資很重要，在不過濾資料的情況下多方溝通，拖延了資料彙整與情勢判斷的寶貴時間。野生動物不好捕捉，必定要調派了大量人馬共同圍捕，此時在各個行動小隊的聯繫就會非常重要，溝通窗口是誰？場控由誰處理？第一時間的資訊統整匯報由誰處理？後續的執行分工由誰負責？後送的單位確認了嗎？
WildOne野灣野生動物保育協會指出，第三點，是「要安全的保定動物」，在捕捉動物前，一定要再次沙盤推演，先預設動物的脫逃方向、誰負責保定誰負鑿檢查生命狀態、如何從危險地形離開、如何安置動物、後送車輛何時進場等等，這些都需要針對捕捉動物和環境進行非常快速的規劃。WildOne野灣野生動物保育協會強調，受困之鬥是最危險的，獸醫師與保育員通常最靠近動物的人，獸醫師要全神貫注執行麻醉吹箭，保育員或是其他受過訓練的工作人員需要面對野生動物可能逃脫的風險。