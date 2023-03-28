聯合國示警：氣候炸彈倒數！　年輕世代患「氣候焦慮症」

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聯合國示警：人類現在如履薄冰多國研究顯示，若地球溫度升高超過1.5度C，熱浪、洪水、乾旱、作物欠收、物種滅絕等，將帶給人類災難性的影響，而且難以應對。
聯合國秘書長安東尼歐古特瑞斯（António Guterres）在20日的記者會上嚴正指出：「氣候定時炸彈正在倒數。」過去半個世紀之間，溫度上升的速度是2千年以來最高的，二氧化碳濃度更達到至少2百年以來的最高水平，「人類現在如履薄冰，而那薄冰正在快速的融化中。」
7成年輕人對氣候變遷感到焦慮年輕人對氣候變遷感到焦慮，與都市空間綠地不足相關。據《BBC》報導，一項民調顯示，7成年輕人對環境感到擔憂。英國網路市場調查和數據分析公司YouGov資料顯示，86%的受訪者認為親近大自然對他們的心理健康有積極面的影響。這項線上調查於2月進行，共有2,133名成年人參加，其中226人年齡落在16-24 歲之間。
這項民調的發起人、蘇格蘭林地信托基金會首席執行長達倫摩克夫（Darren Moorcroft）表示，年輕人正在處於「氣候焦慮」，越來越擔心地球的健康，「我們知道親近戶外和大自然，對心理健康有積極影響，但英國的綠地空間還不夠。樹木和樹林是應對自然和氣候危機不可或缺的一部分，但許多年輕人錯過了置身於大自然中對身心健康的好處。」他呼籲政府讓每位民眾都能在距離住家15分鐘的步行範圍內使用到綠地。
大自然氣味與聲音可緩解焦慮22歲的艾利斯懷特（Elyse White）在Young People's Forest國家森林園區工作，她表示親近大自然對她的生活產生了巨大影響，「我患有焦慮症，但森林讓我轉變信心有巨大的貢獻，我可以向環境和大自然尋求舒適感和分散注意力。」
心理健康公益團體Mind的體育活動負責人海莉賈維斯（Hayley Jarvis）表示，戶外活動是改善心理健康的好方法，外界的顏色、聲音和氣味以不同的方式刺激人的感官，並能提振情緒。遠離現代生活，置身放鬆的戶外空間，可以讓人們擺脫日常壓力，幫助紓壓，而且讓人有時間整理思緒。
原文出處：
Climate anxiety linked to lack of access to green space
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57255
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