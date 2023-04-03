執政100天／遠離風暴中心 高虹安拚市政為民眾黨闢疆土
2022年九合一大選前夕，儘管高虹安深陷助理費風暴，但是新竹多數選民早以厭倦藍綠惡鬥，仍將票投給高虹安，擊敗兩大黨對手當選新竹市首位女性市長。儘管助理費案仍舊纏身，但高虹安上任之後遠離台北媒體中心，專心在新竹拚市政，期盼為民眾黨在北市之外開疆闢土。
記者呂炯昌／台北報導
據新竹市政府統計資料，新竹市人口2020年的平均年齡為39歲，為全台最年輕，人口老化指數77.41%也是全台最低。而高虹安在立院5個會期，有4個會期在教育委員會、1個會期在經濟委員會，並多次榮獲口袋國會與公督盟評鑑優質立委，可以說教育領域是高虹安在理工以外的專長，因此高虹安上任之後主打教育與生育政策，希望能夠獲得吸引新竹市年輕市民的肯定。
高市府上任百日政策中，最引人關注當屬全台首創的凍卵補助，39歲的高虹安會也說會率先體驗這項政策，儘管遭到在野黨議員質疑經費來源，但是仍成功製造話題。
除了製造話題，掌管新竹市也讓高虹安暫時遠離台北媒體新聞中心，市府並未像其他直轄市大幅擴張新聞團隊、新增副發言人員額，而是儘量維持林智堅前市府的編制規模。另外，新竹地方媒體生態有強烈的排他性，外縣市的記者要加入媒體群組也要嚴格審核，讓台北的媒體較難以將焦點中在新竹。
高虹安在新竹推展市政，試圖延續民眾黨的政治版圖，若政績亮眼，可為民眾黨主席柯文哲2024爭取更多選票，但仍避免不了阻力，民眾黨在新竹僅2席議員席次，處於議會弱勢，民眾黨雖試圖「藍白合」，但與國民黨成立新的政團卻難產。市府與議會關係如何維繫是高虹安必須審慎面對的課題。