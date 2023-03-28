穆斯林齋戒月！基隆移民署前往清真寺致意

今年3月23日至4月22日為穆斯林齋戒月，移民署北區事務大隊基隆市服務站偕同專勤隊近日前往基隆市清真寺，向移工朋友宣導移民署自2月1日起至6月30日實施的「擴大自行到案專案」。據悉，基隆清真寺位於市中心，交通方便，一樓為移工朋友做禮拜場所，二樓設有專人諮詢處，也是移工朋友的第二個家，在齋戒期間讓一整天禁食的移工朋友，下班後可與朋友齊聚一堂，在喜慶氛圍下用餐。當天在清真寺的Anggun chang（阿妮）説：「除了齋戒月期間移工朋友相聚一堂，平時這裡也是移工朋友的諮詢中心，我們也與移民署建立暢通管道，非常歡迎移民署在此宣導移工權益相關法令，也感謝移民署長期對移工朋友的關心與協助。」
記者賴正琳／綜合報導
移民署北區事務大隊基隆市服務站鼓勵當事人把握這次專案，自行到案。避免專案結束後將加重逾期罰鍰及管制，也希望疫情期間，持續力行防疫新生活運動，勤洗手、戴口罩，落實社交距離及做好個人衛生防護，人潮聚集地方仍建議要戴口罩，將防疫內化成為日常生活習慣。
基隆市服務站主任毛兆莉也藉此機會向移工朋友宣導，為協助在台逾期停(居)留外來人口儘速平安返國，移民署自今年2月1日起至6月30日止，實施「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元及不管制禁止入國等優惠措施，以鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案，相關問題可撥打免付費專線0800-024-881或來電基隆市服務站02-24276374諮詢。