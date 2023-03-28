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狒狒慘遭槍殺事件！金馬影后李心潔嘆：學習愛所有生命

▲「孩子，你好嗎？」系列紀錄片首映會，李心潔回應狒狒遭槍殺事件。（圖／甲上娛樂提供）
▲「孩子，你好嗎？」系列紀錄片首映會，李心潔回應狒狒遭槍殺事件。（圖／甲上娛樂提供）

記者黃雅琪/台北報導

金馬影后李心潔與藝人好友們創立的小黃花基金拍攝「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，今（28）日舉行首映會，現場星光熠熠，包括歌手光良、金鐘影帝吳慷仁、金馬影帝阮經天等人都到場力挺。李心潔在紀錄片《我的名字叫李心潔》中，倡導孩子應該與大自然共處的理念，對於「狒狒」遭到槍殺的時事新聞，李心潔也作出回應。

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「孩子，你好嗎？」系列紀錄片首映會，演藝圈好友出動力挺李心潔。（圖／甲上娛樂提供）
▲「孩子，你好嗎？」系列紀錄片首映會，演藝圈好友出動力挺李心潔。（圖／甲上娛樂提供）
對於「狒狒風波」事件，李心潔表示自己不太了解來龍去脈，覺得聽起來像是個羅生門：「對我來說，學習愛不只是愛我們身邊的人，還有這個世界的所有生命，我覺得如果我們每個人心中都有一份愛，就會有更多的包容，這個世界就會更美好。」

李心潔在《我的名字叫李心潔》首度擔任導演，並監製全系列紀錄片，她有點哽咽道：「拍攝期間我要身兼多職，監製、導演，中間遇到疫情很多波折，好幾度想放棄，但我有朋友告訴我，很多孩子和父母很需要這樣的內容，需要被聆聽。」她透露，4部紀錄片總共花費530萬台幣，台灣約已有20場包場，4月中將在馬來西亞上映，目前馬來西亞已經有破百場包場。

▲「孩子，你好嗎？」系列紀錄片首映會，李心潔與嘉賓大合照。（圖／甲上娛樂提供）
▲「孩子，你好嗎？」系列紀錄片首映會，李心潔與嘉賓大合照。（圖／甲上娛樂提供）
即將在台灣開唱的李心潔坦言：「我的演藝事業是在台灣開始的！這是很重要的地方，因為紀錄片，我重回歌手身分，我離開台灣20年，這次帶回我的生命故事，希望能鼓勵和感動到台灣的觀眾。」2001年，曾與李心潔合作《愛你愛我》的林正盛導演表示：「我當時找李心潔，是因為看到她演台灣大哥大廣告，覺得眼睛很大，我喜歡眼睛大的人，就請製片找她來聊聊，知道她想拍電影，就決定要找她，心潔當時為了演檳榔西施，口條練了很久，是個很認真的人。」

▲「孩子，你好嗎？」系列紀錄片首映會，吳慷仁（左起）光良、阮經天擔任站台嘉賓。（圖／甲上娛樂提供）
▲「孩子，你好嗎？」系列紀錄片首映會，吳慷仁（左起）光良、阮經天擔任站台嘉賓。（圖／甲上娛樂提供）
歌手光良笑稱，自己是全場第一個認識李心潔的人：「在我們都還沒出道時我就認識她了！那時候在滾石總經理的家中，看到一個像天使的女孩走出來，就是李心潔，之後我們一起來台灣發展，就會互相照顧。」演員吳慷仁提到，去年赴馬來西亞拍攝李心潔監製電影《富都青年》，看見她對演員執著表演的專業，對他影響很大：「我自認是個很執著的人，但遇到她我輸了！我們在講劇本時，就可以看出她眼中有火焰。」阮經天表示：「當她的演員很辛苦也很幸福，所以很期待看到她不一樣的作品。」

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