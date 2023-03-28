狒狒慘遭槍殺事件！金馬影后李心潔嘆：學習愛所有生命

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李心潔在《我的名字叫李心潔》首度擔任導演，並監製全系列紀錄片，她有點哽咽道：「拍攝期間我要身兼多職，監製、導演，中間遇到疫情很多波折，好幾度想放棄，但我有朋友告訴我，很多孩子和父母很需要這樣的內容，需要被聆聽。」她透露，4部紀錄片總共花費530萬台幣，台灣約已有20場包場，4月中將在馬來西亞上映，目前馬來西亞已經有破百場包場。
即將在台灣開唱的李心潔坦言：「我的演藝事業是在台灣開始的！這是很重要的地方，因為紀錄片，我重回歌手身分，我離開台灣20年，這次帶回我的生命故事，希望能鼓勵和感動到台灣的觀眾。」2001年，曾與李心潔合作《愛你愛我》的林正盛導演表示：「我當時找李心潔，是因為看到她演台灣大哥大廣告，覺得眼睛很大，我喜歡眼睛大的人，就請製片找她來聊聊，知道她想拍電影，就決定要找她，心潔當時為了演檳榔西施，口條練了很久，是個很認真的人。」
歌手光良笑稱，自己是全場第一個認識李心潔的人：「在我們都還沒出道時我就認識她了！那時候在滾石總經理的家中，看到一個像天使的女孩走出來，就是李心潔，之後我們一起來台灣發展，就會互相照顧。」演員吳慷仁提到，去年赴馬來西亞拍攝李心潔監製電影《富都青年》，看見她對演員執著表演的專業，對他影響很大：「我自認是個很執著的人，但遇到她我輸了！我們在講劇本時，就可以看出她眼中有火焰。」阮經天表示：「當她的演員很辛苦也很幸福，所以很期待看到她不一樣的作品。」