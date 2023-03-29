遠雄悅來大飯店改裝開箱！帳篷房玩瘋 房內有星空電影院
花蓮遠雄悅來大飯店20週年首度大改裝，歷時2年、投資逾4億，鎖定「親子家庭」與「熟齡玩家」雙核心客群，《NOWnews今日新聞》為大家搶先開箱，震撼10米高熱氣球裝置藝術大廳襯托海景；像在飯店裡奢華露營的山海帳篷房，不僅有上下舖床型還有兒童帳棚，搭配房內星空電影院，大人小孩都玩瘋；全齡兒童必玩有球池、水手營的「瑞奇活力館」，大人則可挑戰「跑酷遊戲區」和DIY手作課程。據業者表示，清明連假光是散客訂房已達8～9成滿，外國旅客也已陸續回流。
記者蕭涵云/花蓮報導
遠雄悅來大飯店挺過疫情，並發現旅遊市場深度體驗、分齡分眾將是主流，疫後更關注三代同行的家族旅行需求。全新大幅度改裝後的遠雄悅來大飯店，「鎖定自然與體驗，把所有看得到海的地方都留給客人」，引景入室、帶人走出戶外，打造奢華山海渡假體驗。以維多利亞時代的熱氣球作為精神象徵，在英式莊園氛圍的大廳吊起10米高、800公斤重的熱氣球裝置藝術，營造有如向窗外飄出太平洋海上的視效。
全館388間客房也全面翻新，最吸睛的莫過於17坪起可容納6人的「悅來寰宇探索客房」，結合非洲圖騰打造的獨特帳篷房型，擁有寬敞上下舖及兒童帳篷小天地，實現在飯店裡奢華露營的願望；最多可4人入住、平均11坪的「探索庭園客房」，則有如置身山海稜線的野營。
享受熱帶叢林意境的「發現庭園客房」，坐躺在南洋藤編沙發或私人露台即可眺望海面。並全台獨家使用美國第一夫人賈桂琳甘迺迪，也愛用的精品香氛AGRARIA檸檬馬鞭草系列備品；親子旅客則精選小王子系列友善備品。
全齡兒童與青少年必玩有球池、水手營、室內外泳池的「瑞奇活力館」，遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生特別指出，「很多飯店都把空間留給孩子，忘記了大人也想要好好休息」，便在兒童遊戲室最中心為父母設置寬闊舒適的休憩空間；大人還可以挑戰「跑酷遊戲區」與DIY手作課程。
或到「悅沐館」安排瑜珈活動、手沖咖啡專業課程等。飯店更規劃季節專屬行程，鹽察海岸SUP、祕境瀑布探訪、夏季潮玩溯溪、冬日野溪溫泉，並搭配在地小農體驗等。
餐飲部份，能仰望熱氣球的670坪「英倫西餐廳」，由 《2022 亞太年度名廚》悅來西餐主廚黃琦瑋，網羅花蓮在地玉米雞、網室豬肉、七星潭漁產到小農栽種蔬菜，打造五大洲異國美食。主打粵滬菜系的「唐苑中餐廳」，在現代中式典雅情境中，品嚐以唐朝詩人為題，結合茶、酒佐餐的中式料理。
「秋草日式鍋物」主打七星潭昆布飛魚湯底，搭配剝皮辣椒黃金蜆、川味麻辣香料湯等鍋底，享用西寶高山高麗菜、吉安香檳芋頭、鳳林栗子南瓜、新城甜玉米、花蓮榮耀有機菇、毒豐無毒野菜及牛番茄等，橫跨花蓮13鄉鎮的契作蔬果清甜原味。「麥坊」則有招牌剝皮辣椒雞麵包與甜點可當伴手禮帶回家。
遠雄悅來並首次推出「悅心會 Club Lounge」會員忠誠計畫，透過官網線上入會、立即享有95折起的專案折扣優惠，規劃銀卡、金卡、白金卡三等級，入住10晚即可升等金卡，享受「悅心會 Club Lounge」專人接待、全天零食及咖啡茶飲，與下午紅白酒、輕食小點、軟性飲料Happy Hour服務，白金會員可享車位預留、餐廳訂位、規劃花蓮在地旅遊行程及海洋公園貴賓禮遇的全方位專屬服務。
4/1～6/30推出「花式春遊住房專案」，1泊2食12,500元起，2泊4食23,500元起，含發現主題客房住宿1晚（早餐、晚餐、來回接駁）、「悅沐館」手沖咖啡課程和蜜蜂生態導覽體驗或SUP 遊程（2擇1）、遠雄海洋公園門票（住宿期間可連續兩日重複入園）。