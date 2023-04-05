專訪／花花一年砸「百萬學費」寵女 爆阿沁在家地位最低
網紅花花（李汶靜）是F.I.R.飛兒樂團吉他手阿沁的老婆，2人結婚9年、育有2女，分別為8歲的花苞和6歲的朵朵。花花近來接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露自己在育孩方面下了不少功夫，光是讓2女讀實驗小學，一年就砸了上百萬的學費。
記者侯家瑜/專訪
花花21歲就踏入婚姻，坦言雖然沒有像其他同年齡層的女孩，可以自由的出門、吃喝玩樂，不過身為巨蟹座的她，本身就嚮往家庭也喜歡小孩。花花坦言老公因為工作關係，時常不在台灣，也曾離家半年以上，雖然內心難免孤獨，但仍給予支持，當他夢想路上的心靈支柱，「這就是嫁給偶像的壓力吧，也只能適應，後來我媽和我姊就搬來跟我一起住。」花花也感謝疫情，讓老公可以在家多陪小孩，「我自己獨立很ok，但小孩需要爸爸。」笑說現在阿沁已經是女兒奴，回到家就是買禮物給女兒，自己就常扮黑臉，希望女兒遵守生活規矩、做事保有原則。
花花對於孩子的教育頗有想法，現在2位女兒都是讀實驗教育學校的自學班，是由藝人劉畊宏推薦，「學校沒有考試，沒有段考、成績和排名，是帶學生去兩天一夜的生態營，考核他們的生活、表達能力等，一年2個女兒就是100萬，一學期差不多25萬。」坦言平常在家都是以鼓勵、教導代替懲罰，就為了不讓女兒恐懼學習。
談到阿沁婚後轉變，花花坦言對方能從一個紅極一時的偶像，在街上放下姿態、包袱，配合女兒穿可愛服裝，讓她深感欣慰，不過花花也忍不住抱怨，阿沁的穿搭品味，不符合自己標準，「只要今天換我顧孩，就會幫女兒搭好親子裝，但若換爸爸顧孩，就會讓女兒穿睡衣出門。」也透露阿沁幾乎不會對女兒發脾氣，在錄音室寫歌時，也不會刻意鎖門，讓女兒隨時能進去，就算女兒調皮敲打鍵盤，阿沁也會放下工作陪她們玩，「老公在外面是老師，大家會尊敬、會怕他，但他在家地位就是最低，女兒可以隨時使喚他。」
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