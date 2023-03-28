楊洋爆熱戀王楚然「海邊擁吻」！2線索抓包共遊馬爾地夫
中國男星楊洋演出消防醫療新戲《我的人間煙火》後，和女主角王楚然爆出熱戀緋聞，近日甚至有網友爆料，在馬爾地夫海邊目擊兩人擁吻，引起一陣熱議，對此有人去翻王楚然微博及楊洋好友圈的照片，發現有2大線索可以看出，楊洋及王楚然確實同在馬爾地夫度假，增加不少這起緋聞的真實度。
記者賴禹妡/台北報導
在楊洋和王楚然爆出海邊擁吻的消息後，有眼尖的微博網友揪出，王楚然近日PO出的自拍照中，可以看出身後門鎖設計特殊，而楊洋好友生活圈裡，和他關係要好的《特戰榮耀》班長楊彤夫妻也在馬爾地夫度假，網友進一步挖出，楊彤妻子在小紅書曬出在飯店拍攝的影片中，就有出現王楚然自拍同款門鎖，有網友爆料，該門鎖設計是那一間馬爾地夫飯店的特色之一，全球應只有該處會出現。
另外，有網友從楊洋另一名好友孟阿賽在馬爾地夫度假的自拍照中，發現墨鏡裡竟出現楊洋頭戴棒球帽的倒影，而楊洋也確實空下2月15、16日，沒有安排任何工作，同時還曬出在海邊度假的照片。最後，在楊彤妻子的照片裡可以發現，在馬爾地夫度假時，晚餐的餐桌佈置有8個碗盤，讓網友推測應該是楊洋帶著王楚然及一群好友到馬爾地夫度假，兩人在海邊忘情擁吻時，被路過的民眾直擊，緋聞就此傳開。
楊洋和王楚然在馬爾地夫擁吻的話題引起熱議後，王楚然粉絲卻跳出來闢謠，強調女方當時在劇組拍戲，並沒有出國度假，但隨即被網友打臉，指出王楚然當週開直播時，後方有面窗戶顯現出海景，當時王楚然還被問是否在海邊度假，她僅露出燦爛笑容，沒有正面回答。還有工作人員爆料，王楚然2月15、16日手機整天關機，完全找不到人，而目前王楚然、楊彤妻子及孟阿賽等人都已將相關照片刪除，讓不少網友更堅信這起緋聞的真實度。