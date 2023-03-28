日職／中日龍古巴洋投打完WBC驚傳叛逃　可能轉戰大聯盟

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剛過26歲的Rodríguez，在本屆經典賽為古巴出賽兩場，都是先發出賽，分別是小組賽出戰荷蘭，以及八強戰對決澳洲，共投了7.1局被敲出5支安打失2分，防禦率為2.45。
Rodríguez總共三年的日本職棒生涯，共出賽79場比賽，其中21場先發出賽，拿下10勝10敗的戰績，平均防禦率3.03，去年賽季56場出賽全都是後援出賽，收下39次中繼成功，防禦率僅1.15，是去年賽季日本職棒中央聯盟的「中繼王」。
根據古巴記者Francys Romero報導，指出Rodríguez現在人在多明尼加，並且決定放棄跟中日龍隊的合約，挑戰大聯盟，日前他因為經典賽的好表現，被「Baseball America」評選為經典賽十大「備受期待的球員」。
Romero還進一步指出，他從5位不同大聯盟球團的管理層得知，Rodríguez他最快能達到98英里(約157.7公里)的剛猛速球，加上優異的滑球及指叉球，被看好天花板將會是大聯盟的中後段先發，並且還有一位球探與他透露，若Rodríguez收到一紙長度約5到6年，總額超過5000萬美元(約台幣15.1億)的合約，並不會讓人覺得訝異。
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