MLB／經典賽美國隊捕手被趕出場！主審火大理由看完超瞎

日職／中日龍古巴洋投打完WBC驚傳叛逃　可能轉戰大聯盟

▲2023WBC經典賽古巴隊先發投手Yariel Rodriguez。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲2023WBC經典賽古巴隊先發投手Yariel Rodriguez。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）

記者簡名杉/綜合報導

雖然第五屆世界棒球經典賽的賽事已經告一段落，但是仍有許多後續效應持續發酵，來台灣參與小組賽的古巴隊，力拚進四強前往美國邁阿密，最後不敵美國四強止步，然而陣中古巴球員卻陸續傳出「叛逃」尋求更好發展，由牛棚捕手Ivan Prieto開第一槍，而最新消息傳出，效力日本職棒中日龍隊的洋投Yariel Rodríguez也加入叛逃行列，下一步可能直接赴美挑戰大聯盟。

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剛過26歲的Rodríguez，在本屆經典賽為古巴出賽兩場，都是先發出賽，分別是小組賽出戰荷蘭，以及八強戰對決澳洲，共投了7.1局被敲出5支安打失2分，防禦率為2.45。


Rodríguez總共三年的日本職棒生涯，共出賽79場比賽，其中21場先發出賽，拿下10勝10敗的戰績，平均防禦率3.03，去年賽季56場出賽全都是後援出賽，收下39次中繼成功，防禦率僅1.15，是去年賽季日本職棒中央聯盟的「中繼王」。


根據古巴記者Francys Romero報導，指出Rodríguez現在人在多明尼加，並且決定放棄跟中日龍隊的合約，挑戰大聯盟，日前他因為經典賽的好表現，被「Baseball America」評選為經典賽十大「備受期待的球員」。


Romero還進一步指出，他從5位不同大聯盟球團的管理層得知，Rodríguez他最快能達到98英里(約157.7公里)的剛猛速球，加上優異的滑球及指叉球，被看好天花板將會是大聯盟的中後段先發，並且還有一位球探與他透露，若Rodríguez收到一紙長度約5到6年，總額超過5000萬美元(約台幣15.1億)的合約，並不會讓人覺得訝異。

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