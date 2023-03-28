緬甸軍政府放大絕　宣布解散翁山蘇姬的全國民主聯盟

▲緬甸軍政府在28日一口氣宣布解散40個政黨，包括翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟。圖為聲援翁山蘇姬的群眾舉行示威的資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
記者倪浩軒/綜合報導
2023-03-28 23:23:07
緬甸軍政府在2021年2月，以選舉舞弊為由，發動軍事政變推翻了翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府，而包括翁山蘇姬本人與她所屬的全國民主聯盟 （National League for Democracy），都有許多重要人物被逮捕。政變引發了內戰，緬甸軍政府聲稱會在緊急狀態結束後舉行選舉，卻在28日一口氣宣布解散40個政黨，包括全國民主聯盟，理由是它們錯過了新法律規定的政黨登記期限。
據《衛報》報導，緬甸軍政府宣布會重新舉行公平公正的選舉，但沒有人民相信軍政府會將選舉當一回事。而軍政府在2個月前，頒布了一條法令，規定所有政黨都必須重新登記，而在28日緬甸軍政府表示，由於登記期限已過，所有未登記的政黨均被解散，包括翁山蘇姬的全國民主聯盟在內，一共有40個政黨被解散。
全國民主聯盟之前就已表態，不會去登記，因為軍政府發動政變非法奪得權力，全國民主聯盟的目標是推翻軍政府，而不是在軍政府領導的非法委員會之下，去參與由軍政府擬定遊戲規則的選舉。
另一方面，緬甸軍政府日前才在軍人節的慶祝活動中，強調抵抗軍政府的反對派是「恐怖份子」，目標是要摧毀國家殺害人命，軍政府將採取果斷行動予以打擊，而今天便宣布解散政黨的命令。
《衛報》指出，在軍事政變之後，催生出許多反抗軍政府的反對軍，緬甸國內大片領土陷入內戰，局面一團混亂。估計全國有1760萬人需要國際人道組織援助，有超過17000位政治犯被軍政府關押，有2位民選議員和84位全國民主聯盟的成員被殺害。去年12月，聯合國安理會通過一項關於緬甸的決議案，要求緬甸軍政府停止暴力，釋放政治犯。緬甸軍政府迫於壓力下承諾會舉辦選舉，但就有專家警告，緬甸現在的狀況根本無法舉行選舉，選舉可能只會引發另一次大規模軍事衝突。