星巴克又買1送1！只有2天 全家特大美式、拿鐵也買1送1
星巴克才剛結束數位體驗，馬上又有買一送一好康！迎接連假到來，星巴克明（30）日起搶先兩天開喝，只要出示含有「2、5」兩個數字的任一證件，就享特大杯飲料買1送1。緊接著超商接棒，全家4月1日起連續5天，特大杯美式、拿鐵同品項買1送1。
記者黃韻文/綜合報導
星巴克慶祝25周年，明後兩日（3月30日、3月31日）舉辦「讓5們聚在一起」，限時2天只要出示含有「2、5」兩個數字的任一證件，活動當日上午11時至晚上8時，到門市買風味、冰熱一致的特大杯飲料享買1送1（不含星冰樂等指定品項）。
「2、5」不只限定身分證字號，連生日、地址、證號有「2、5」都算數；此外，證件種類不限，學生證、識別證等各類證件均可參加。每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。
喝完星巴克還有超商接棒，全家迎接清明連假，4月1日起連續5天，特大杯美式、拿鐵同品項買1送1，4月4日兒童節單日再加碼，霜淇淋不限口味買1送1。線上寄杯好康別錯過，4月1日至4月4日期間，APP隨買跨店取推出多款飲品組合價，包括大杯美式6杯、大杯拿鐵5杯、仙女紅茶7杯、仙女奶茶5杯、酷繽沙全品項4杯，皆是均一價199元，每品項每會員限購2組。