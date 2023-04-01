中職開幕／味全龍開季分析　拿莫‧伊漾狀態將是打線重點

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去年賽季龍隊的打線加入老將「大師兄」林智勝後，完全煥然一新，李凱威、郭天信、陳品捷持續保持穩定打擊成績，以及「狀元郎」劉基鴻的顯著進步，都成為龍隊在去年賽季上半季打出破五成勝率的關鍵因素，然而還有一位球員十分重要，是今年將從內野轉戰外野的拿莫‧伊漾，去年開季打出破繭而出的表現，到了上半季尾端，甚至明星賽後，表現陷入低潮，去年賽季龍隊的外野火力一直是大問題，若他能找回去年上半季的身手，將會使龍隊的打線更有威脅性。
龍隊的年輕球員包含董秉軒、瑪仕革斯．俄霸律尼(歐晉)，都是有長打能力的選手，尤其瑪仕革斯．俄霸律尼在今年熱身賽的表現讓人眼睛為之一亮，有機會卡住拿莫‧伊漾轉戰外野後的一壘空缺，而「音速小子」林孝程同樣在熱身賽有大幅進步的表現，可能因此有機會獲得比以往更多的一軍出賽。
兩位捕手蔣少宏、劉時豪去年守備表現穩定，雖然蔣少宏打擊相較新人年有所退步，但是吉力吉撈‧鞏冠補上了他的火力空缺，加上總教練葉君璋十分看好的年輕捕手林辰勳，新賽季龍隊或許可能帶著「四名」捕手開季。
味全龍隊投手群今年迎回了去年的三位洋投，布里悍、鋼龍以及伍鐸，味全龍去年賽季的好成績，絕對與他們三位的穩定發揮脫不了關係，今年還找來了前統一獅隊的「大碗洋投」猛威爾，若他在傷癒後能保持伸手，對龍隊洋投戰力絕對是大升級。
本土投手群，雖然「龍王」王維中傳出傷情，但去年穩定發揮的郭郁政以及林子昱新賽季仍被看好扛起龍隊先發輪值，還有曹祐齊在熱身賽的出色發揮，一軍名單或許也會有他的一席之地，如果下半季本土王牌徐若熙順利回歸，龍隊的本土先發投手深度將不會輸給聯盟其他四隊。
去年表現穩定的後援投手，守護神陳冠偉經歷經典賽的洗禮後，有望更加進化，趙璟榮、羅華韋、林凱威以及王玉譜，在新賽季也會是龍隊牛棚的重要支柱，加上老將王躍霖加入，可以給龍隊的後援小將們更多經驗傳承。
洋將：布里悍、鋼龍、伍鐸、猛威爾
本土X因子：拿莫·伊漾
去年上半季就敲出五轟的他，下半季唯一一支全壘打竟然是出現在明星賽，在六月中之後的例行賽，沒有再打出任何的全壘打，連三振率都直線上升，導致他的打擊狀況一路下滑，下半季一度枯坐冷板凳，新賽季他若能找回長打表現，並且減少三振率，加強選球，不僅可以強化龍隊外野群的長打火力，也能讓打線多一位可以保護林智勝以及吉力吉撈‧鞏冠的強打。
開季預測登錄名單：
投手：鋼龍(洋將)、布里悍(洋將)、伍鐸(洋將)、郭郁政、林子昱、王維中、曹祐齊、陳冠偉、羅華韋、林凱威、王玉譜、趙璟榮
捕手：吉力吉撈‧鞏冠、蔣少宏、劉時豪、林辰勳
野手：林智勝、拿莫‧伊漾、董秉軒、瑪仕革斯．俄霸律尼、李凱威、郭天信、陳品捷、劉基鴻、張政禹、吳東融