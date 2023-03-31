中職開幕／樂天桃猿開季分析　陳俊秀能否回穩成關鍵

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桃猿隊去年戰績優異，在打線上還收穫許多表現優異的年輕球員，包含陳晨威、成晉、梁家榮等球員，都逐漸成長準備接班，其中陳晨威還奪下個人生涯首座「最佳十人外野手」獎項，成晉也入選「最佳進步獎」的最終決選，兩人更在季末攜手進入國家隊，披上中華隊戰袍征戰經典賽，加上去年奪下「打擊三冠王」的年度MVP林立以及兩名重砲林泓育、朱育賢與新生代強打廖健富，新賽季的「暴力猿打線」仍然非常可怕。
雖然新生代強打們冒出頭，但是資深球員如陳俊秀、藍寅倫在去年賽季都陷入低潮，若他們能在新賽季找回以往的打擊威力，那「暴力猿打線」必將更勢不可擋，而除了老將的狀態需要擔心以外，球隊的「捕手」防區也是一大問題，主力捕手林泓育今年將37歲，並且近年多以指定打擊位置出賽，但去年兩位輪替的捕手張閔勛、嚴宏鈞表現不如預期，強打捕手廖健富又因傷轉戰一壘防區，新賽季猿隊的「大物捕手」宋嘉翔能否逐漸接班，或是兩位捕手能否打出優異表現，同樣成為猿隊新賽季的一大課題。
投手部分，雖然猿隊擁有全聯盟數一數二的本土先發戰力，休賽季又補進資深投手陳鴻文，但是主力投手曾仁和卻因傷將錯過開季，可能因此牽動新賽季猿隊的洋將佈局，今年四位洋投僅有豪勁是熟面孔，也是猿隊唯一一位後援洋投，因為曾仁和的傷勢問題，總教練曾豪駒日前受訪就表示，若本土先發戰力拉警報，三名洋將名額可能都會啟用先發型洋投，包含霍爾、威達爾以及古巴隊經典賽國手雷法，去年賽季「救援王」豪勁甚至還不能保證一定在一軍名單，然而雷法預計要調整到四月底左右才可能上一軍，等到他調整完畢後，對於新洋投的熟悉度以及本土後援投手的戰力，會是猿隊在上半季的另一隱憂。
洋將：霍爾、威達爾、雷法、豪勁
本土X因子：陳俊秀
雖然新賽季的「暴力猿打線」火力仍十分凶猛，但去年賽季例行賽一支全壘打都打不出來的前MVP陳俊秀，若能找回生涯三度單季20轟、總計127轟的長城砲火，對於對方投手的壓力將會大大加重，也能再多打分數減輕自家投手的負擔，「火力發揮」仍會攸關桃猿新賽季的戰績。
開季預測登錄名單：
投手：霍爾(洋將)、威達爾(洋將)、豪勁(洋將)、黃子鵬、翁瑋均、陳冠宇、賴鴻誠、陳禹勳、王溢正、朱俊祥、許峻暘、陳鴻文
捕手：林泓育、張閔勛、嚴宏鈞
野手：廖健富、梁家榮、林承飛、郭永維、陳俊秀、林立、朱育賢、楊晉豪、成晉、陳晨威、郭嚴文