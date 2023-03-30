中職開幕／富邦悍將開季分析　游擊防區接班人選受矚目

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悍將新賽季的打線可以說是全面換血，隊長范國宸絕對會是打線表現的重要指標，預計將扛起球隊中心打者的重任，也將鎮守悍將的一壘防區，而二壘防區將可能會由去年下半季表現反彈的王正棠以及從樂天桃猿交易來的林澤彬共同競爭，三壘手辛元旭雖然去年賽季表現優異，但是重回三壘防區的李宗賢也在季前的熱身賽讓人見識到他的優異守備表現，兩人將會是悍將三壘的主要人選。
最關鍵的游擊區，去年從中信兄弟撿到老將王勝偉，並打出回春表現奪下「東山再起獎」，但今年王勝偉將邁入39歲，球團勢必得找出接班人選，年輕的劉俊豪與葉子霆(莊韋恩)將會是接班的有力人選。
外野手也是悍將去年賽季的大問題，因傷報銷的林哲瑄今年康復復出，預計與去年賽季表現穩定的申皓瑋各佔走中、右外野一個外野席次，去年最困擾的左外野防區，則有陳真、戴云真、王詩聰、高國麟、張冠廷等人爭奪，預計會由熱身賽狀況好的選手擔綱，包含孔念恩、周佳樂、廖柏勳等年輕小將在熱身賽都逐漸冒出頭，外野防區將會是悍將最競爭的位置。
捕手部分，去年賽季締造破百場蹲捕，並跟球團簽下複數年合約的戴培峰，本賽季仍預計將會是悍將的頭號捕手，但是去年陷入低潮的張進德，在熱身賽展現出反彈身手，有機會分攤戴培峰的蹲捕場次，或是以優異的打擊能力，與蔣智賢、高國輝等選手爭奪指定打擊的位置。
悍將的投手群在去年表現並不差，本土先發將由國手等級的江少慶、陳仕朋擔任前段輪值，李子強、江國豪、游霆崴、郭俊麟，甚至年輕的黃保羅都有先發能力，應該都會獲得幾場先發出賽的機會，加上回鍋的洋投安得勝以及新洋投肯特、艾普勒等，悍將的新賽季先發戰力十分充足，後援投手去年表現穩定，中繼以及後援投手的成績都是聯盟第二名，包含破繭而出的賴智垣、穩定的歐書誠以及持續成長的曾峻岳，新賽季都預計能有不錯發揮，另外還有能飆破160公里球速的洋投富藍戈，投手群將會是悍將新賽季的一大優勢。
洋將：安得勝、富藍戈、艾普勒、肯特
本土X因子：劉俊豪、林澤彬
悍將的內野中線球員一直是球團頭痛的問題，現年24歲的林澤彬以及21歲的劉俊豪慢慢嶄露頭角，有望成為悍將新生代的內野搭檔，兩人都是打率高且腳程好的球員，預計會是前段棒次的好人選，若新賽季兩人能在攻守上有穩定表現，對悍將的打線以及防守端都將帶來很大的貢獻。
開季預測登錄名單：
投手：肯特(洋將)、富藍戈(洋將)、艾普勒(洋將)、江少慶、陳仕朋、郭俊麟、江國豪、曾峻岳、賴智垣、李子強、歐書誠、岳少華
捕手：戴培峰、張進德
野手：范國宸、王勝偉、劉俊豪、林澤彬、辛元旭、蔣智賢、李宗賢、王正棠、申皓瑋、孔念恩、林哲瑄、高國麟