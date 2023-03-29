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CoCo楊枝甘露買1送1　星巴克身分證對中「2、5」也買1送1

▲CoCo週三好友日「楊枝甘露買1送1」；星巴克憑證件對中「2、5」兩個數字，也有特大杯飲料買1送1 。（圖／業者提供）
▲CoCo週三好友日「楊枝甘露買1送1」；星巴克憑證件對中「2、5」兩個數字，也有特大杯飲料買1送1 。（圖／業者提供）

記者蕭涵云/綜合報導

CoCo都可強勢回歸「楊枝甘露」手搖飲！今（29）日適逢週三好友日，祭出領券「第二杯0元」優惠，相當於超狂「買1送1」！星巴克也有身分證優惠，3/30～3/31任何證件，對中「2、5」兩個數字，生日、地址也算，特大杯飲料也「買1送1」。

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CoCo都可「楊枝甘露」買1送1！每到夏天都狂賣的港式楊枝甘露手搖飲，CoCo還獨家開發以優酪乳取代椰奶的「纖細版」。今夏一回歸就祭出優惠，週三好友日楊枝甘露領券「第二杯0元」，胖胖楊枝甘露(中)或纖細楊枝甘露(中)都可以划算喝，提醒每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣。

▲CoCo週三好友日「楊枝甘露買1送1」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo週三好友日「楊枝甘露買1送1」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
星巴克慶祝25週年，也有身分證優惠「買1送1」！3/30～3/31，憑含有「2、5」兩個數字的任何證件，於活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。事實上，此優惠不限於身分證字號內，生日、地址、證號等都可以加入；而且證件種類也不限，開放學生證、識別證等各類證件都可以參加，有夠大方。

提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克將於1/19(四)～1/20(五)限2天，推出「玉兔迎春 擁抱冬日幸福」活動，購買兩杯大杯(含)以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享「第2杯半價」優惠，這次大家最愛的星冰樂全系列都能划算入手，年前上班小確幸！（圖／翻攝自星巴克FB）
▲星巴克3/30～3/31，憑身分證等任何證件，對中「2、5」兩個數字，也有特大杯飲料買1送1 。（圖／翻攝自星巴克FB）

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