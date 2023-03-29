CoCo楊枝甘露買1送1 星巴克身分證對中「2、5」也買1送1
CoCo都可強勢回歸「楊枝甘露」手搖飲！今（29）日適逢週三好友日，祭出領券「第二杯0元」優惠，相當於超狂「買1送1」！星巴克也有身分證優惠，3/30～3/31任何證件，對中「2、5」兩個數字，生日、地址也算，特大杯飲料也「買1送1」。
記者蕭涵云/綜合報導
CoCo都可「楊枝甘露」買1送1！每到夏天都狂賣的港式楊枝甘露手搖飲，CoCo還獨家開發以優酪乳取代椰奶的「纖細版」。今夏一回歸就祭出優惠，週三好友日楊枝甘露領券「第二杯0元」，胖胖楊枝甘露(中)或纖細楊枝甘露(中)都可以划算喝，提醒每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣。
星巴克慶祝25週年，也有身分證優惠「買1送1」！3/30～3/31，憑含有「2、5」兩個數字的任何證件，於活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。事實上，此優惠不限於身分證字號內，生日、地址、證號等都可以加入；而且證件種類也不限，開放學生證、識別證等各類證件都可以參加，有夠大方。
提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。