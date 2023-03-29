巴西前總統波索納洛滯美3個月　即將回國

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波索納洛的航班定於30日上午7時10分降落在首都巴西利亞國際機場，許多波索納洛支持者在網上號召到機場接機。自由黨高層擔心屆時將會有大量人潮，對波索納洛和現場的人帶來風險，已向聯邦特區政府和聯邦警察要求加強機場安全。
除了前第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）和波索納洛的幾個兒子外，自由黨中央黨部主席尼托（Valdemar Costa Neto）和多位支持波索納洛的眾議員也打算前往接機。
自由黨沒有計劃舉辦正式活動歡迎波索納洛回國。政黨成員擔心當局可能就一些牽涉到波索納洛的調查案聆訊他，讓他尷尬。
自由黨籍眾議員費里希安諾（Marco Feliciano）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問指出，波索納洛在國外期間並沒有失去地位，他仍然是巴西一大政治領袖；波索納洛的回歸向支持者發出一個訊息，即他們不是孤兒。
費里希安諾認為，魯拉執政的這幾個月，波索納洛並沒有因為在國外而失去支持。就像幾年前魯拉因涉貪被捕入獄，工黨人士因為相信他，繼續與魯拉並肩作戰，波索納洛的支持者也相信他的品格。
工黨籍眾議員塞勒吉姆（Kiko Celeguim）表示，巴西左翼也密切關注波索納洛的回歸，讓他闡明任期內發生的各種事實。
巴西法院正在調查亞諾馬米原住民族（Yanomami）經歷的人道主義危機，包括波索納洛政府可能違法或疏失造成的損害；波索納洛在任期內涉濫用政治和經濟權力，以及從沙烏地阿拉伯收到價值數百萬歐元的珠寶。（編輯：馮昭）1120329