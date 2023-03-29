林襄2年前價碼曝光！被廠商嫌傷害品牌：沒氣質又沒質感
「樂天尤物」林襄去年憑政治明星臉及32E、23、33暴力三圍竄紅，人紅是非多，先前接連爆出整容、隆乳等八卦，但她人氣不降反升，接下外景節目主持，IG漲粉到163萬，每篇貼文按讚數破萬起跳，知名度更擴及到日本。經紀人莉奈憶起林襄成為廠商爭相合作的對象之前，曾被嫌棄「沒質感、沒氣質」，但林襄總能優雅地面對每一個否定。
記者楊穎軒／綜合報導
林襄近來成為日本高爾夫精品球衣全球代言人，莉奈有感而發，昨（28日）在粉專發長文，透露腦中浮現起初和林襄攜手拚搏的日子，2年前林襄的價碼只有1、2萬，礙於當時形象還總是流案，好在自己有攝影版稅收入，否則她可能會先無法維持生計，更別說幫到林襄。
那時莉奈翻遍書局超過100本行銷談判、品牌經營的書，花大量的時間經營、拉案，「以前都被廠商講到很難聽，而且其實到現在還是會有，也很常發生，在我經紀人身分上我道過最多的歉，和無止境要被罵，罵聲最多的就是愛講林襄沒質感、沒氣質吧！甚至會說害怕自己品牌被傷害，哇！我覺得我們根本就是瘟疫」！
莉奈表示，林襄笑說自己就是沒質感，怎麼辦，直言林襄個性真誠、很可愛，還真的沒有什麼氣質，講話大呼小叫，咬字、語氣內容都是經過兩人努力修正，「而我就是100%無時無刻有一種做作女調調，這個反差也是好玩，因為我們都知道都是彼此的真正的模樣，所以當酸民在講沒氣質和做作女這兩個詞彙時，我們都會有奇妙的感受」。
「不過我永遠期待著，大家看到她的好，完整的她，不是被斷章取義的」，莉奈說，好險林襄面對一切沉得住氣，「真的很佩服她樂觀、正能量，總是能優雅地面對每一個否定」，莉奈指自己每一天、每一刻都在努力做藝人價值，「只有做價值才是可以陪伴藝人一生的東西，讓她可以茁壯成長學習。價值一路到了現在，兩年多從任何費用都沒有用，廠商就是不想要，到現在都是許多大牌廠商的邀約，真的一切五味雜陳、很安慰」。