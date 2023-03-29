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馬英九消音總統自稱當「這個」　王定宇：到底當了什麼？

▲ 馬英九赴中消音總統自稱當「這個」，王定宇笑問到底當了什麼？（圖／新頭殼）
▲ 馬英九赴中消音總統自稱當「這個」，王定宇笑問到底當了什麼？（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

國民黨馬英九訪問中國，接受降級待遇不說，還從「馬先生」自動變成「馬這個」？！媒體報導，馬英九28日參訪「中國近代史遺址博物館」，在孫中山遺像下很自豪地表示，「孫中山先生比我大98歲，在1912年成為中華民國臨時大總統，我在2008年也是當了『這個』……」。消息傳回國內，成為笑柄，立委王定宇直問：2008年這位先生到底當了什麼東西？

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馬英九參觀該博物館，還對館方人員表示，館內會客廳裡那張孫中山照片不夠好，「要是我有權力的話」，要換成中山陵那張。結果，他在該遺像下方竟然講不出他2008年也當過「總統」這件事，只能用「這個」代替。

立委王定宇直問：「2008年這位（馬）先生到底當了什麼東西」？連「總統」二個字都講不出來，變成了「這個」，這已經不是沒尊嚴而已，中國國民黨2024年是要選「這個」嗎？在他們眼中，台灣選民變成「哪個」嗎？這位「馬前這個」愧對民主台灣，更對不起台灣納稅人的禮遇，了然啊！

馬英九聲稱要為兩岸帶來和平，立委蘇巧慧也指出，從馬英九27日出訪至28日上午6時止，已經又有4艘共艦、9架共機在台海周邊活動，其中更有3架越過海峽中線。

馬英九不止連「總統」二字都說不出口，包括他在中山陵的落款，都不敢寫上「中華民國」4個字，而是以「百十二」來帶過。

對此，立委鄭運鵬狠酸，提示中華民國是用「百十二」來迴避，如果「百十二」變成中國國民黨赴中的慣例，再過138年，就會寫成「二百五」！笑倒網友。

前立委陳柏惟也在臉書譏馬英九，原想被叫馬先生，被對方直呼馬英九，現在自稱馬這個，「歷史定位：馬這個」。

不少網友對此怒氣沖天，紛喊應該取消馬英九的總統退休禮遇，Chiyin表示，不取消這種人的退休金，真是糟踏台灣人；謝姓網友也說，馬先生真的是丟盡台灣的尊嚴，好像無去大陸他會死不暝目，我們台灣人就成全他吧；鄒姓網友也附和：去被虧都自我感覺良好⋯⋯會敗掉江山的黨，真的是無可藥救～。

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