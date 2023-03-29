馬英九消音總統自稱當「這個」　王定宇：到底當了什麼？

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立委王定宇直問：「2008年這位（馬）先生到底當了什麼東西」？連「總統」二個字都講不出來，變成了「這個」，這已經不是沒尊嚴而已，中國國民黨2024年是要選「這個」嗎？在他們眼中，台灣選民變成「哪個」嗎？這位「馬前這個」愧對民主台灣，更對不起台灣納稅人的禮遇，了然啊！
馬英九聲稱要為兩岸帶來和平，立委蘇巧慧也指出，從馬英九27日出訪至28日上午6時止，已經又有4艘共艦、9架共機在台海周邊活動，其中更有3架越過海峽中線。
馬英九不止連「總統」二字都說不出口，包括他在中山陵的落款，都不敢寫上「中華民國」4個字，而是以「百十二」來帶過。
對此，立委鄭運鵬狠酸，提示中華民國是用「百十二」來迴避，如果「百十二」變成中國國民黨赴中的慣例，再過138年，就會寫成「二百五」！笑倒網友。
前立委陳柏惟也在臉書譏馬英九，原想被叫馬先生，被對方直呼馬英九，現在自稱馬這個，「歷史定位：馬這個」。
不少網友對此怒氣沖天，紛喊應該取消馬英九的總統退休禮遇，Chiyin表示，不取消這種人的退休金，真是糟踏台灣人；謝姓網友也說，馬先生真的是丟盡台灣的尊嚴，好像無去大陸他會死不暝目，我們台灣人就成全他吧；鄒姓網友也附和：去被虧都自我感覺良好⋯⋯會敗掉江山的黨，真的是無可藥救～。
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