蔡明介提IC設計政策建言 王美花：思考創造更好的生態系
聯發科董事長蔡明介昨（28）日針對台灣IC設計產業政策提出建言，經濟部長王美花今（29）日對此回應，這陣子，各國為因應整體國際情勢，發展各式晶片戰略，而人才、師資等，確實是共通的議題，另外，半導體如今的競爭態樣，製程如何與前端的IC設計做更好的結合，以及如何與業界和跨部會深度討論，創造台灣更好的生態系。
記者鄭妤安／台北報導
台灣半導體協會（TSIA）昨日舉辦「台灣 IC 設計產業政策白皮書發表會」，此白皮書表達了台灣IC設計產業的未來機會與挑戰，盼能在政府政策議題上，喚起重視。其中，蔡明介同時作為白皮書諮詢總顧問示警，台灣的IC設計業未來即將面臨巨大的挑戰，特別是在人才面，恐受過去教改後遺症、少子化及中國惡性挖角影響。
他提到，政府角色愈來愈重要，呼籲推出完整的台灣晶片法案，理解產業的政策規劃，進一步擬定計畫，並執行，盼能少用「無敵艦隊」、「國家隊」等誇大用語，回想20年前的「兩兆雙星計畫」，即活生生失敗的例子。
針對產業界的大力呼籲，王美花表示，這是個好議題，特別是這陣子，各國為因應整體國際情勢，發展各式晶片戰略，並進一步推動生成式AI發展，昨日關注到業界提到的人才、師資等問題，確實是共通的議題，先前也想過要找業界來細談，目前也正啟動跨部會思考。
至於台灣的IC設計，該如何做更好的發展？王美花表示，台灣半導體有這麼好的生態系，最先進的製程也在台灣，最近也在思考，為因應半導體如今的競爭態樣，這一段的製程，與前端的IC設計如何做更好的結合，同時也在想，如何與業界及跨部會深度討論，創造台灣更好的生態系。