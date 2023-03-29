打破癌王魔咒！新藥助攻讓「胰臟癌」患者顯著提升存活期

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為何胰臟癌有癌王之稱？原因在於症狀難以察覺，且存活率低近20年來，國內胰臟癌的確診案例增加了3倍以上，死亡率也增加了1.7倍。每年約有2,500名患者被診斷出患有胰臟癌，且目前死亡率接近發生率。現代人的生活習慣可能與胰臟癌的發生有關，例如精緻飲食或飲酒過量可能導致胰臟發炎，但醫學上目前仍難以確定發生率上升的原因。
陳明鎮醫師表示，臨床上約有2成的患者在確診時可以進行手術切除腫瘤，另有2成是處於「可切與不可切」之間，代表已有局部侵犯與擴散，不容易透過手術將癌細胞清除乾淨。而剩下高達6成患者已進入晚期，癌細胞轉移到肝臟或其他遠端器官，無法透過手術切除。但即便是可以切除的早期患者，統計數據顯示，存活率仍只有11-15個月，故有癌王之稱。
為何高達6成患者發現時已進入晚期？原因在於早期的胰臟癌症狀並不明顯且難以診斷。陳明鎮醫師解釋，相較可以用手觸摸、乳房篩檢，或直接看出病灶的乳癌，胰臟位於腹腔深處，必須透過腹部電腦斷層檢查，但因存在暴露於輻射線的風險，所以無法作為例行篩檢的項目。而一般的健康檢查項目，也不太可能針對胰臟癌進行檢查。通常都是等到患者出現疼痛、黃疸、灰白色糞便等症狀，醫師才會安排電腦斷層檢查做進一步的確認，然這時恐已進入晚期。
即便是癌王也不要放棄希望！新藥助攻提升患者存活率多年來，當患者被診斷為胰臟癌時，常感到絕望，甚至放棄治療。然而，近年來隨著醫學的快速發展，針對無法進行手術的胰臟癌患者，化學治療藥物已有進一步的突破。陳明鎮醫師指出，過去治療胰臟癌的方式是先進行手術，再加入化療，但因缺乏有效的藥物，其治療效果有限。不過現在有一款國內藥廠研發的化療藥物以「奈米微脂體」技術進行包覆
打破魔咒！臨床上仍有患者成功存活超過5年陳明鎮醫師說明，國內所研發的新藥在治療轉移性胰臟癌的二線治療上已經取得了良好的成效，能夠延長患者的存活期約3-4個月。近期公佈的一線臨床試驗結果也顯示，相較於目前一線的標準治療，有更好的療效，這將為胰臟癌患者帶來更多的治療選擇。另外，陳明鎮醫師也提到了改變治療模式的一些方式，例如先化療，待腫瘤縮小後再進行手術切除，這些多元的治療方法，期盼能惠及更多患者。陳明鎮醫師鼓勵患者不要放棄希望，在臨床上碰過早期發現的胰臟癌患者成功存活5、6年以上，打破了癌王的魔咒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57298
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