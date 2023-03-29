回溫空檔只有半天！入夜鋒面通過挾雨彈 北台灣回歸濕冷
中央氣象局表示，今（29）日各地白天高溫都有所回升，基本都上看攝氏25度，不過今晚開始，不僅東北季風稍微增強還有鋒面通過，北台灣又將回到濕冷的情況，預計持續到明（30）日一整天，週五至週末降雨會稍稍趨緩，清明連假前期天氣較穩定，後期可能再有鋒面但變化性高，請民眾持續留意最新資訊。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師歐宗學表示，今日下半天起到晚上降雨開始逐漸明顯，雨勢強度不大，不過出門前還是別忘了攜帶雨具。東半部地區今天同樣會有短暫陣雨機會，南部地區受影響的程度相對較小，預估仍是多雲時晴天氣，山區附近才有零星的降雨機會。
歐宗學說，明天仍會受到這波雲雨區的影響，中部以北、東半部地區持續有短暫陣雨機會，南部多雲。週五（3/31）到週末（4/1至4/2）仍然水氣間歇地通過台灣附近，北部、東半部地區仍然有較多雲量及短暫雨，下週一至二（4/3至4/4）環境由偏東風漸轉為偏南風，除了迎風面東部地區偶有短暫陣雨以外，西半部山區午後也會有降雨機率，不過預估雨量都不多。
下週三（4/5）收假日天氣則要觀察下一波鋒面南下的時間，若比較早的話，可能下半天就會開始影響，晚一些則會延後到晚上至下週四（4/6）的上班日。今日氣溫部分，北部攝氏18至25度、中部攝氏17至28度、南部攝氏19至31度、花東攝氏19至25度。