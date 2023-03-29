承業生醫、富康醫藥推動產學合作　與國北護共組醫藥產學聯盟

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三方攜手簽訂備忘錄 與健管系率先合作國立臺北護理健康大學長期培育具有實作力及就業力之優質專業人才為企業所用，而承業生醫企業集團過去也一直著重於產學合作，這次透過旗下的富康活力醫藥三方將攜手進行實質、深度合作計畫。
李典穎副董事長表示，雖然與國北護產學合作是第一次，但過去承業一直都有持續與各個學校合作，希望提供場域協助學生實習、臨床訓練，也期待能早一點培育優秀人才，期盼學生了解集團內醫院、機構的核心價值後，願意留下來一起努力。
三方聯合簽訂「產業學院計畫」以及「產學合作備忘錄」，將率先與國北護健康事業管理系進行產學合作，也將成立實習藥局，作為學生實習教室，未來可提供各科系在實務操作、實務課程等方面上學習使用。
健康事業管理系劉介宇主任表示，透過三方合作，協助學生進行跨領域學習與實習，在後疫情時代提早佈局醫藥產業人才培育，達成新世代健康事業人才加值目的，此舉不僅有助提升國內醫療品質，更有助學生拓展職涯規劃，成為醫藥產業最受歡迎之人才。
與醫學中心相比 產學合作能帶給學生哪些？而承業集團內20多家子公司之業務範疇包含放射腫瘤、影像醫學、神經醫學、外科、眼科及醫院整體學科建設等領域，近年也積極佈局國內長照市場，期望不只健康事業管理系，未來也能與護理系、長期照護系等系所合作。
但目前學生都傾向於前往醫學中心實習、工作，以累積更多的經驗、學習更多的知識，與醫學中心相比，承業集團作為實習、工作場域，在經驗累積上是否略微不足？
對此，李典穎副董事長提到，雖然集團旗下醫院屬於地區醫院，但大約也有350床的規模，未來還有擴建計畫，能串起整個醫療服務鏈，基本上在醫學中心能看到的面向都能涵蓋到。
此外，李典穎表示，集團也有與其他學校、醫院合作，能提供學生聯合訓練的機會，再加上承業有放射腫瘤治療、質子治療等較專門的特色醫療，與醫學中心相比較具有特色性，學生在這裡能看見的又與醫學中心不同，甚至能看見更多面向。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57311
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