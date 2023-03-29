高中生霸凌案！「整天搜我身」　學校任意翻書包恐觸法

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學校以「安全為由」搜索學生宿舍，或直接搜身的事件層出不窮，只要是老師就有權力隨意搜查學生、學生難道連犯嫌都不如嗎？「臺灣青年民主協會TYAD」日前在臉書PO文疾呼：「搜身、搜書包、搜抽屜、搜宿舍，學校任意搜查就可能觸犯刑法！」
臺灣青年民主協會TYAD表示，教育部去年修正「學校訂定教師輔導與管教辦法注意事項」中，有關安全檢查及搜查學生身體、個人物品相關規定，最新的修法包含三大重點，
1、提高搜查門檻：學校發動搜查的門檻「有相當理由及證據顯示學生攜帶違禁品」，改為「有相當理由及證據足以認為」，在法律上提高學校開啟搜查的門檻，必須學校有相當理由及證據認為學生有帶違禁品才可開始搜查，不得普遍性的搜查。
2、 搜查過程必須全程錄影：錄影資料應保存至少三年，若有學生救濟程序進行，則應保留至救濟確定後六個月。避免發生於後續爭議時，學校、學生各說各話的情形。
3、學生可以搜查過程參與：過去高中以下宿舍進行檢查時，僅規定由「家長會代表或第三人陪同」，本次加入「高中進行檢查時，應有二位以上之住宿學生代表或學生家長會代表陪同；國、中小進行檢查時，應有二位以上之學生家長會代表陪同。」此外，也新增「被檢查之學生本人得在場」的規定。
臺灣青年民主協會TYAD強調，如果學校並未遵守規定搜查學生個人物品，學生可向主管機關教育部或地方政府教育局反映，若學校有做出處分，也可向校內申評會進行申訴。
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