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高中生霸凌案！「整天搜我身」　學校任意翻書包恐觸法

▲台中高中生霸凌案受到高度關注，根據教育部修法，校方不得無故翻書包檢查。（示意圖／取自Pexels）
▲台中高中生霸凌案受到高度關注，根據教育部修法，校方不得無故翻書包檢查。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

台中一名高中生疑似不堪師長集體長期霸凌、誣陷，對他任意翻書包、搜身查違禁品，甚至逼迫他轉學或退學而走上絕路輕生。台中市教育局上周五（24）將相關人員包括校長、主任教官等7人調離現職，另當事學務主任隨後也被處停聘3個月接受調查，此案在網路引發熱議，被稱台版《黑色榮耀》。

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霸凌案事件最初的導火線，是該名高中生幫同學拿外套時，被學務主任看到並從外套中搜出電子菸，依校規對他記小過懲處。沒想到之後竟開啟了他長達4個月被搜查惡夢，曾忍不住向學長抱怨，「我甚至什麼都沒做欸，我上高二，也沒有像那群白癡在學校囂張抽菸，然後還整天搜我身」、「好煩，那時候差兩步走出校門口，他直接把我外套抓過去摸」。

▲教育部去年修法，校方須有正當理由才能翻書包，並得全程錄影。（圖／翻攝臺灣青年民主協會TYAD臉書）
▲教育部去年修法，校方須有正當理由才能翻書包，並得全程錄影。（圖／翻攝臺灣青年民主協會TYAD臉書）
學校以「安全為由」搜索學生宿舍，或直接搜身的事件層出不窮，只要是老師就有權力隨意搜查學生、學生難道連犯嫌都不如嗎？「臺灣青年民主協會TYAD」日前在臉書PO文疾呼：「搜身、搜書包、搜抽屜、搜宿舍，學校任意搜查就可能觸犯刑法！

臺灣青年民主協會TYAD表示，教育部去年修正「學校訂定教師輔導與管教辦法注意事項」中，有關安全檢查及搜查學生身體、個人物品相關規定，最新的修法包含三大重點，

1、提高搜查門檻：學校發動搜查的門檻「有相當理由及證據顯示學生攜帶違禁品」，改為「有相當理由及證據足以認為」，在法律上提高學校開啟搜查的門檻，必須學校有相當理由及證據認為學生有帶違禁品才可開始搜查，不得普遍性的搜查。

2、 搜查過程必須全程錄影：錄影資料應保存至少三年，若有學生救濟程序進行，則應保留至救濟確定後六個月。避免發生於後續爭議時，學校、學生各說各話的情形。

3、學生可以搜查過程參與：過去高中以下宿舍進行檢查時，僅規定由「家長會代表或第三人陪同」，本次加入「高中進行檢查時，應有二位以上之住宿學生代表或學生家長會代表陪同；國、中小進行檢查時，應有二位以上之學生家長會代表陪同。」此外，也新增「被檢查之學生本人得在場」的規定。

臺灣青年民主協會TYAD強調，如果學校並未遵守規定搜查學生個人物品，學生可向主管機關教育部或地方政府教育局反映，若學校有做出處分，也可向校內申評會進行申訴。

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