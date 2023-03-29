進口蛋開賣！美廉社6.5元起　大潤發、全聯、家樂福都有

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三商家購（美廉社）將引進農委會進口雞蛋，全台門市於本周五（3月31日）開賣，每盒10顆裝，因供應商不同，售價區間落在65元至79元不等，等於每顆最低6.5元起，每人限購1盒，到貨情形依各門市實際狀況為準。
🟡大潤發
雙北地區門市今（29）日起陸續開賣3款進口蛋，分別有常溫蛋、冷藏鮮蛋。
產地為美國的常溫蛋每盒10顆，售價68元，首批6000盒；產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格，12顆700克售價89元、12顆800克售價99元，首批1萬5000盒，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。預計3月30日後進口蛋可供貨至全台。
🟡家樂福
家樂福北部（彰化以北）量販店今（29）日起陸續上架冷藏進口雞蛋，共2款規格，分別為澳洲進口12顆600克售價79元、12顆700克售價89元；明（30）日起彰化以南的量販分店也會陸續上架冷藏澳洲進口蛋。
此外，家樂福全台超市店今（29）起陸續上架進口平價洗選蛋，10入裝68元。量販／超市預計上架後採取每人每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。
🟡全聯
雙北地區門市今（29）日起陸續開賣進口蛋，每盒10顆，售價68元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。