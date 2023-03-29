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進口蛋開賣！美廉社6.5元起　大潤發、全聯、家樂福都有

▲平價進口蛋開賣，每顆約6.8元，美廉社、全聯、家樂福都有。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲平價進口蛋開賣，每顆約6.8元，美廉社、全聯、家樂福都有。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

為解決國內雞蛋供應量吃緊問題，農委會透過短期專案進口雞蛋，今（29）日起陸續在量販、超市通路開賣。農委會指出，3月底前將進口700萬顆雞蛋，另向國內業者調度280萬顆，千萬顆雞蛋優先配送至雙北，4月1日起再擴及全台。繼全聯、家樂福率先公佈開賣資訊後，美廉社、大潤發今早也公佈進口蛋上架消息，其中美廉社每顆最低6.5元起。

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🟡美廉社
三商家購（美廉社）將引進農委會進口雞蛋，全台門市於本周五（3月31日）開賣，每盒10顆裝，因供應商不同，售價區間落在65元至79元不等，等於每顆最低6.5元起，每人限購1盒，到貨情形依各門市實際狀況為準。

🟡大潤發
雙北地區門市今（29）日起陸續開賣3款進口蛋，分別有常溫蛋、冷藏鮮蛋。

產地為美國的常溫蛋每盒10顆，售價68元，首批6000盒；產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格，12顆700克售價89元、12顆800克售價99元，首批1萬5000盒，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。預計3月30日後進口蛋可供貨至全台。

🟡家樂福
家樂福北部（彰化以北）量販店今（29）日起陸續上架冷藏進口雞蛋，共2款規格，分別為澳洲進口12顆600克售價79元、12顆700克售價89元；明（30）日起彰化以南的量販分店也會陸續上架冷藏澳洲進口蛋。

此外，家樂福全台超市店今（29）起陸續上架進口平價洗選蛋，10入裝68元。量販／超市預計上架後採取每人每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。

🟡全聯
雙北地區門市今（29）日起陸續開賣進口蛋，每盒10顆，售價68元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。

進口蛋來了！全聯、家樂福「明天開賣」　每盒10顆68元

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