涉媒介「未成年少女」陪酒！北市警逮經紀公司5幹部送辦
台北市中山區某經紀公司，以「低工時、高報酬」等廣告訊息，誘惑未成年少女到私人招待所及酒店坐檯陪酒，並媒介泰籍女子用觀光、學生簽證來台從事性交易，日前婦幼隊獲報後，隨即成立專案小組展開搜查，循線將官姓幹部等5名涉案人逮捕，全案將依兒少性剝削條例移送台北地檢署偵辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，北市婦幼隊日前掌握情資，該經紀公司時常透過各類社群媒體，貼出高薪廣告訊息，吸引被害人從事色情陪酒與性交易，過去2年受疫情影響，官姓幹部遂轉與私人招待所合作，固定配送公關，其中還有未成年少女。
警方調查期間，發現中山區南京東路三段某私人招待所，竟吸收持觀光、學生簽證的泰籍女子坐台陪酒，顯與來台目的不符，違反相關入出國及移民法令，因此本月25日深夜，派出50名警力分別前往經紀公司及招待所搜索，除起獲員工名冊、帳冊、126萬現金等贓物外，也順利拘提官姓犯嫌等人到案，訊後依觸犯兒少性剝削條例，移送台北地檢署；泰國籍女子則移送移民署台北是專勤隊處置。
※【NOWnews 今日新聞
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