6000先別登記！7-11一招「6千變7千」　捐款送30杯拿鐵

涉媒介「未成年少女」陪酒！北市警逮經紀公司5幹部送辦

▲專案小組展開搜查，循線將官姓幹部等人逮捕，全案將依兒少性剝削條例移送台北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲專案小組展開搜查，循線將官姓幹部等人逮捕，全案將依兒少性剝削條例移送台北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

台北市中山區某經紀公司，以「低工時、高報酬」等廣告訊息，誘惑未成年少女到私人招待所及酒店坐檯陪酒，並媒介泰籍女子用觀光、學生簽證來台從事性交易，日前婦幼隊獲報後，隨即成立專案小組展開搜查，循線將官姓幹部等5名涉案人逮捕，全案將依兒少性剝削條例移送台北地檢署偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，北市婦幼隊日前掌握情資，該經紀公司時常透過各類社群媒體，貼出高薪廣告訊息，吸引被害人從事色情陪酒與性交易，過去2年受疫情影響，官姓幹部遂轉與私人招待所合作，固定配送公關，其中還有未成年少女。

▲本月25日深夜，警方派出50名警力分別前往娛樂公司及招待所搜索。（圖／翻攝畫面）
▲本月25日深夜，警方派出50名警力分別前往娛樂公司及招待所搜索。（圖／翻攝畫面）
警方調查期間，發現中山區南京東路三段某私人招待所，竟吸收持觀光、學生簽證的泰籍女子坐台陪酒，顯與來台目的不符，違反相關入出國及移民法令，因此本月25日深夜，派出50名警力分別前往經紀公司及招待所搜索，除起獲員工名冊、帳冊、126萬現金等贓物外，也順利拘提官姓犯嫌等人到案，訊後依觸犯兒少性剝削條例，移送台北地檢署；泰國籍女子則移送移民署台北是專勤隊處置。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

不堪長期遭家暴！6旬婦深夜持刀弒夫　檢方依殺人罪起訴

樹林「愛立康藥局」吸金上億元！負責人夫婦涉詐欺收押

逆向被按喇叭！新北男身穿「警用背心」　攔車嗆聲遭送辦

赴友家聊天！基隆女遭閨密媽下逐客令　多留10分鐘慘挨告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀