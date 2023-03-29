「巴金森手記」APP醫病溝通好幫手　巴金森病不怕忘記吃藥！

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手抖、行動緩慢 還會憂鬱喪失嗅覺巴金森病為一種不可逆的神經退化性疾病，在台灣的盛行率為每十萬人中約有150至300人罹病，好發年齡為五十五至六十歲，且發生率會隨年齡而增加，目前尚無法根治，但可透過藥物或深腦部刺激手術等等治療，來改善病患的症狀和生活品質。
巴金森病的症狀主要為動作緩慢，常合併靜止性顫抖、肢體僵硬，中後期會出現平衡障礙、走路問題；在疾病早期即容易也出現非動作症狀，包括嗅覺喪失，交感神經失調、頻尿、便祕等等腸胃問題， 焦慮或憂鬱的精神症狀，甚至影響快速動眼期造成睡眠障礙，嚴重影響病患生活。
由於症狀相似，巴金森病易與老化、續發性巴金森症候群、非典型巴金森症候群等混淆。續發性巴金森症候群可能由於藥物引起，甚至是水腦症、腦中風，頭部外傷也會出現類似巴金森的症狀。另外退化性病因的非典型巴金森症候群中，又包括多系統萎縮症（嚴重自律神經退化）、進行性上視神經核麻痺症（容易跌倒、惡化速度快）、大腦皮質基底核症候群（認知功能障礙、肢體肌躍症）、路易體失智症（失智、幻覺），都容易合併動作緩慢等巴金森的症狀而造成診斷和治療上的挑戰。
『雞尾酒療法』方式的巴金森病用藥 對症下藥助病患巴金森病雖然是不可逆的退化性疾病，但大部份患者的症狀可透過藥物控制，而且在此疾病領域，有許多不同藥理機轉的藥物可以選用，包括左多巴、減緩左多巴代謝的代謝酶抑制劑、多巴胺接受體促效劑、金剛胺等藥物。以「雞尾酒療法」方式的藥物搭配，依據病人年紀、動作需求、症狀嚴重度等調整用藥，幫助患者重拾動作靈活度、改善行動及生活品質。
陳盈發醫師表示，在疾病的初期，靠藥物可有效控制動作症狀。隨著疾病的進展，若病友用藥後仍然出現動作控制不佳的狀況、藥效無法應付日常生活所需、或出現藥物引起的副作用時，建議立即與醫師討論，師將根據病患的動作與生活狀況調整用藥。
APP用藥小幫手巴金森病並非失智症，但有三至四成的巴金森病患者在後期會出現失智症的症狀，加上病情波動變化，需要調整藥物以控制病情，若是未遵循醫囑按時服藥，或是擅自停藥，恐會加劇病情惡化，或造成嚴重的併發症。
有鑑於此，國內開發一款免費APP「巴金森手記」，可設定完整藥品種類、 劑量及服用時間、準時提醒用藥、記錄症狀及病程變化，門診討論時，能釐清用藥情形及效果，協助藥物調整，更有助於提升醫病溝通效率，即使轉診也能輕鬆銜接診治。
高雄長庚治療團隊 協會提供多元支持為了提供患者完善治療，高雄長庚集結專業醫師群，包括神經內科、神經外科、復健科、神經放射科，還有個管師協助、藥物諮詢、影像診斷、復健建議、衛教資訊等，讓病友找到最適合自己的治療方式。
除了醫院治療，高雄市聰動成長協會也能給予病友精神上的支持，醫師、專業人士、病友、家屬甚至社工齊聚一堂，透過醫學講座及病友聚會、知識傳遞心得分享、病友聯誼交流等、還有失智據點多樣性的活動學習，包括樂器舞蹈、繪圖勞作、種菜花草等等，讓失智症病友能『聰明』、讓巴金森病友能『動作靈活』，活出健康人生。
雖然目前尚無治療能夠根治巴金森病，然而仍有許多方式能夠控制病情。除了遵循醫囑用藥，另一個重點就是規律運動、物理或職能治療。陳盈發醫師強調，無論是初期、中期或後期，多進行有氧運動、肌力鍛練、平衡訓練、伸展活動等，來維持身體活動功能，以促進生活品質及預防跌倒。另外，參加病友團體來增進社會精神支持，也是面對疾病時很重要的非藥物治療之一。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57319
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