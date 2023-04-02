獨／林襄小師妹爆跳啦啦隊遭恐嚇　被嗆：要去球場揍妳

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對此，霖霖坦言，她看到這些負面留言時心情超級差，也爆料自己遇過恐嚇的事件，「只能跟家人朋友討拍，問自己哪裡做的不好，但惡意留言越來越誇張，甚至出現恐怖威脅要到球場堵我揍我，那時候還問朋友我這樣要不要去球場？」
不過，霖霖也漸漸在這些聲浪中找到如何去調適自我，正能量的心態看待酸民，「冷靜一段時間後就覺得，好像也沒什麼吧～有人喜歡你就有人討厭你！」她認為「把自己做不好的地方改進，保持原本善良的初心，但也不要為了迎合那些討厭我的人，變成自己不喜歡的樣子。」
有趣的是，霖霖還提到師姐林襄，看她一路走來就像在看勵志電影一樣，「襄從剛開始加入啦啦隊，被網友攻擊到現在變大家的女神，這中間承受很多壓力和謾罵，但襄沒有放棄堅持到現在，我就覺得很像在看勵志電影，很佩服。」
談到與師姐林襄、雅涵的互動，霖霖非常開心，也聊到先前員工旅遊時，大家一起去日本輕井澤的故事，「我們一起出去玩，都好幾天吃睡在一起，有更覺得難怪師姐們很受大家歡迎，個性都很好相處。」
個性天生活潑樂觀的霖霖，今年也從練習生的身分順利畢業，正式成為味全龍Dragon Beauties的一員，持續在棒球場上與大家應援，希望能把快樂與正能量帶給大家，「歡迎大家進場看球，希望快樂小0的應援，能帶給大家歡樂的氣氛及滿滿的正能量！謝謝大家！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110