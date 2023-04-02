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獨／林襄小師妹爆跳啦啦隊遭恐嚇　被嗆：要去球場揍妳

▲霖霖（左）是林襄（右）的小師妹，爆料自己在跳啦啦隊的時候遭到網友恐嚇，說要去球場堵她揍她，讓霖霖一度害怕到不敢去球場。（圖／翻攝@leelin0 IG）
▲霖霖（左）是林襄（右）的小師妹，爆料自己在跳啦啦隊的時候遭到網友恐嚇，說要去球場堵她揍她，讓霖霖一度害怕到不敢去球場。（圖／翻攝@leelin0 IG）

記者詹鎰睿/台北報導

台灣啦啦隊風潮興起，更在WBC經典賽的曝光下紅遍全球，但女孩們光鮮亮麗的背後其實藏著不少委屈與辛酸，不僅要日以繼夜的練習，還得時常保持甜美的形象，甚至還可能莫名其妙成為球迷攻擊的目標。對此，林襄的小師妹霖霖（李芷霖）就透露，過去曾遇到被人恐嚇威脅的狀況，甚至揚言要到球場堵她揍她。

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由於現今啦啦隊女孩的形象逐漸貼近公眾人物，除了在舞台上面對廣大的球迷，私底下的一舉一動、言行舉止都會被放大檢視，幾乎沒有自己的隱私，網路上的惡意批評與言論也經常發生。

對此，霖霖坦言，她看到這些負面留言時心情超級差，也爆料自己遇過恐嚇的事件，「只能跟家人朋友討拍，問自己哪裡做的不好，但惡意留言越來越誇張，甚至出現恐怖威脅要到球場堵我揍我，那時候還問朋友我這樣要不要去球場？」

不過，霖霖也漸漸在這些聲浪中找到如何去調適自我，正能量的心態看待酸民，「冷靜一段時間後就覺得，好像也沒什麼吧～有人喜歡你就有人討厭你！」她認為「把自己做不好的地方改進，保持原本善良的初心，但也不要為了迎合那些討厭我的人，變成自己不喜歡的樣子。」

▲霖霖目前是Dragon Beauties的正式成員，今年還為球隊主題曲獻聲。（圖／翻攝@leelin0 IG）
▲霖霖目前是Dragon Beauties的正式成員，今年還為球隊主題曲獻聲。（圖／翻攝@leelin0 IG）
有趣的是，霖霖還提到師姐林襄，看她一路走來就像在看勵志電影一樣，「襄從剛開始加入啦啦隊，被網友攻擊到現在變大家的女神，這中間承受很多壓力和謾罵，但襄沒有放棄堅持到現在，我就覺得很像在看勵志電影，很佩服。」

談到與師姐林襄、雅涵的互動，霖霖非常開心，也聊到先前員工旅遊時，大家一起去日本輕井澤的故事，「我們一起出去玩，都好幾天吃睡在一起，有更覺得難怪師姐們很受大家歡迎，個性都很好相處。」

個性天生活潑樂觀的霖霖，今年也從練習生的身分順利畢業，正式成為味全龍Dragon Beauties的一員，持續在棒球場上與大家應援，希望能把快樂與正能量帶給大家，「歡迎大家進場看球，希望快樂小0的應援，能帶給大家歡樂的氣氛及滿滿的正能量！謝謝大家！」

▲霖霖形容師姐林襄的故事彷彿勵志電影，讓她充滿敬佩。（圖／翻攝@leelin0 IG）
▲霖霖形容師姐林襄的故事彷彿勵志電影，讓她充滿敬佩。（圖／翻攝@leelin0 IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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