王心凌遭「當眾脫衣」！尷尬表情全被拍 主持人被罵爆
王心凌日前獲選「微博年度實力歌手獎」，穿著裸背羽毛禮服在中國上海出席微博之夜時，沒想到竟遭主持人伸手企圖脫衣，當場嚇壞變臉立刻拉回外套，隨即整理情緒繼續配合主持人互動，高EQ表現贏得讚賞，而主持人的舉動也被批不得體，讓人相當無言。
記者徐銘穗/綜合報導
由於王心凌去年參加《乘風破浪》演唱《愛你》在中國引發轟動，掀起一股「王心凌男孩」熱潮，主持人司雯嘉在微博之夜當晚邀請王心凌、檀健次以及惠英紅一起玩遊戲，聊到2022最受歡迎的是什麼男孩，檀健次才回「王心凌男孩」，場內立即響起《愛你》的音樂。
這時檀健次隨著節奏舞動，司雯嘉在旁邀約王心凌加入「心凌一起好不好？外套脫掉，一起一起」，下1秒直接伸手脫掉王心凌的外套，讓王心凌嚇了一跳。
當晚氣溫僅11度，王心凌在裸背禮服外面多披件外套，卻被主持人當眾脫掉，幸好及時反應拉住外套，場面一度相當尷尬，然後敬業的她面帶微笑跟著音樂舞動，最後還跟檀健次合體小跳一段。司雯嘉此舉曝光之後，挨轟有失專業、不禮貌。
網友紛紛留言，「那個司儀好有問題把王心凌的外套脫掉了 人家也不想脫」、「主持人沒禮貌， 心凌趕快抓住外套委婉拒絕」、「怎麼說呢... 這主持人..」、「幹嘛非要別人脫外套」、「救命！這兩個女主持的水平真的是...」