汪小菲痛罵張蘭錄音曝光！為離婚母子互咬：她腦子有病
汪小菲、張蘭母子與麻六記直播團隊鬧翻，前行銷總監孟賀控訴他們積欠90萬元人民幣（約397萬元台幣），他自行幫忙墊支費用，索討費用卻被汪小菲拉黑。孟賀昨（28）日晚上發影片向汪宣戰，爆料汪小菲和張蘭母子之間真實關係，播放汪小菲大罵張蘭「腦子有病」，讓孟賀隨時監視張蘭抖音留言的錄音。孟賀還以此威脅汪小菲，若不調查清楚就亂說話，之後會曝光汪小菲和張穎穎的祕密。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲母子和孟賀這幾年共同打造麻六記直播事業，靠著大S炒熱話題，創造出超高流量和帶貨量，沒想到孟賀表示，沒拿到去年5到8月的合作佣金90萬元人民幣，希望對方盡快支付，結果張蘭竟要他「做人懂得感恩」，汪小菲則以網友剪輯的影片反擊，指孟賀曾說過員工薪水應自己支付，「拿了那麼多錢，你還不給員工工資，往張董（張蘭）身上扣屎盆子」。
雙方徹底撕破臉，孟賀昨曬出與汪小菲的語音紀錄，疑似是汪小菲對於張蘭在抖音按讚某些留言，涉及他的感情私事，讓他瞬間爆氣，「她胡說八道，又讓人取材料，小孟老師，我不是讓你長期監控那個點讚、評論嗎？她腦子有病天天的，你能不能給她看看，把她平時那號密碼給我，怎麼登錄告訴我，她發的那些心靈雞湯玩意兒，愛立那些人設我不管她，但她X的在胡亂點讚，給我添麻煩就不行，張蘭不許帶咱麻六記任何一個東西，跟麻六記不能沾邊！」
從錄音中聽來，汪小菲對張蘭在抖音評論兒子私事相當不滿，還要求直播團隊不能讓張蘭跟麻六記有牽扯，震怒之下說話不留情面。孟賀嚴正批評汪小菲別玩「母子情深這一套」，要他好好調查積欠薪資一事，若沒查清楚就對外放話，後續會爆料汪小菲跟張穎穎的祕密。
麻六記深夜不甘示弱，發表律師信反擊，指稱孟賀是不守規定，在直播間販售私帶物品，為此還寫過個人檢討書給汪小菲道歉，表明不會再犯，也因為此事他主動離開直播團隊，雙方互嗆不退讓，這風波短時間應該難以平息，吃瓜網友則敲碗要孟賀爆料，「趕快把錄音放出來」。