助台灣業者前進新南向　計畫報名期限將截止

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「醫療科技」聚焦在印度與越南，有鑒於兩國醫療資源分配不均，以及均致力發展醫療觀光，今年度將規劃與兩國受政府支持的生醫新創園區對接，與醫療科技新創公司媒合，開發新型態買家。「食品科技」鎖定印尼與菲律賓，臺灣食品科技發達，且致力發展自動化及智慧化設備，計畫特點為於印尼和菲律賓推動雲端廚房系統設備、餐飲服務現場系統設備及食品加工技術與設備。「智慧農業」選擇在泰國、澳洲及紐西蘭，三國為農產品重要出口國，並積極發展精緻農業與花卉相關高價值農作物，該計畫期盼聯合台灣優秀之智慧農業機械設備及系統業者，與三國專業買家進行商務洽談和媒合，創造雙邊合作機會。「循環經濟」(Bio-Circular-Green Economy, BCG)為泰國與馬來西亞重要的國家推動項目，相關的機械設備、系統設備、綠色產品市場商機快速成長，本次計畫希望能協助台灣業者在當地市場找尋商機、測試商品發展潛力以及建立合作對象網絡。「智慧能源」為新加坡和馬來西亞的重點政策，新加坡喊出要作為亞洲的碳服務樞紐，馬來西亞政府則是看好電動車發展祭出免稅政策，眾多的利多能源政策都有利台灣業者進入當地市場。
該計畫祭出四大資源，包括「買主需求掌握」，透過如市場商機洞察分析、關鍵買主與當地專家拜訪，掌握市場商機與買家需求。「專家諮詢輔導」則為整合海內外跨領域專家，建置專家顧問諮詢系統，協助我國業者解決出口拓銷之實務議題。「海外行銷推廣」則是運用數位科技，協助我國業者產品進行海外市場行銷推廣，提高產品出口價值以及買主採購意願。「專業買主媒合」則是串連當地通路平臺與專家網絡，於目標市場舉辦媒合活動，以協助我國業者與目標市場潛在買主媒合，拓展海外目標市場。為了讓更多業者知道計畫，特別結合了金屬工業研究發展中心、社團法人台灣電子設備協會，擴大宣傳，精準接觸相關業者。該計畫報名截止日期為2023年3月31日，有意前往新南向市場的五大主題業者歡迎至此報名：https://2023project.cdri.org.tw/ ，更多資訊可詳閱官網。