植物肉注意２大地雷！營養師：有得甚至比葷食更糟糕。

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植物肉常見有哪些食材？簡鈺樺營養師表示，植物肉產品常見以碗豆、甜菜根、黃豆、菜籽油、椰子油等植物性食材組成。豆類可增添肉質口感，甜菜根可使其變成紅色，植物油則可增添油脂、模仿肉汁口感，並以植物纖維做出肉絲口感。各家內容會有些許不同，也可能再增添其他植物性食物，不過一般而言大同小異。
植物肉有哪些好處？植物肉的意義，除了環保，健康方面主要也透過高纖維、植物性蛋白質，以及其他多種維生素、礦物質、植化素等營養，好的植物肉食品有助達養生、防範三高、心血管疾病等目的。
植物肉注意２大地雷！營養師：有得甚至比葷食更糟。
植物肉的２大地雷：不過植物肉雖然是由植物性食材所組成，但也並非怎麼吃都健康，簡鈺樺營養師提醒，最需要注意的就是鈉含量和油脂。許多植物肉從營養標示來看，常會有鈉含量、油脂含量偏高的情況，有違養生、防範三高、心血管疾病等初衷，反成為一種不健康的素食方式，卻也讓民眾更毫無戒心的實用，認為吃得很健康、甚至常以此做為主食。
有得比葷食更糟糕？簡鈺樺營養師舉例，像是鈉攝取一般成人建議每日2300毫克，許多產品光是植物肉可能就達1000毫克或更高，近一半所需，這還沒算上調味料。且鈉含量高與否，未必是在於口味是否較鹹，例如許多糕餅類食物吃起來並不鹹，但鈉含量高得驚人。營養師也表示曾在購買產品時從營養標示發現，植物肉產品比一旁真的葷食類產品來得更糟糕。
吃植物肉注意４件事更健康！建議民眾，在食用、購買植物肉產品之前，可先瞭解營養標示，市售商品可從包裝瞭解，餐廳餐點可先從產品官網、菜單介紹查看。其他需注意的也包括食品衛生及料理方式，油炸等過度高溫自然建議避免，料理方式以低溫慢煎為佳。
瞭解植物肉營養成分，並養成查看營養標示的習慣，或以自行製作的方式進行，更有助攝取植物性食材營養、避免飲食所帶來的健康風險，更有助養生、防範慢性疾病。
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