口罩解禁要露臉了！　名醫王祚軒：玻尿酸＋電音雙波由內而外打退容貌焦慮

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亞洲醫美最新焦點 內外輪廓同步雕塑打造時尚心型臉台灣形體美容外科醫學會理事，同時也是眾多影視名模及貴婦指定醫美推手王祚軒醫師表示：「現代女性大多希望擁有立體下顎線及飽滿蘋果肌，而『愛心臉型』為醫師在評估老化狀態的一個基礎方向，透過整體評估的『面部雕塑』可更貼近消費者打造自然和諧美感為目標的訴求，設計出最適合自己的面部形象。」
現今消費者已不再盲目從時下流行，而是期待醫師能為自己雕塑最符合自身的臉型。王祚軒醫師提到：「如今民眾不再單純追求某位明星的五官，而是希望醫師能夠針對自身的輪廓特色加強，這更加考驗醫師的美感及經驗，必須同時考慮顧客內外輪廓線條，在內輪廓自然提升飽滿臉型，並於外輪廓上修飾整體線條的順暢及立體，才能雕塑出流暢澎潤的時尚心型臉。因此單一療程已無法滿足消費者，需以複合式療程為基礎，才能幫助顧客打造理想臉型。」
不再單打獨鬥 複合式醫美療程內外兼顧打造美麗何謂複合式療程？王祚軒醫師解釋，如以「愛。玻尿酸」加上電音雙波，可補充流失的肌膚基底組織、脂肪、骨架等，再將外層皮膚拉緊，內外兼顧，同時緊緻也不凹陷，獲得消費者一致好評。「愛。玻尿酸」具有獨特的Hy-BRID交聯技術，讓其具備優越的柔韌支撐力，且透過獨家GCWs純化製程，打造出超越標準的安全性，帶來低敏性減緩術後腫脹的可能，可作為消費者初次嘗試微整的首選；內含大小均勻微粒，能雕塑自然柔順線條，絕佳的操作手感有助於醫師為客人打造完美臉龐。
而IG電波則是透過高頻率無線電波均勻、準確地將能量傳導到皮膚深層，進而刺激膠原蛋白新生，達到緊緻肌膚、塑型輪廓及維持緊實效果，療程術後不會有明顯的傷口更無須長久恢復期，在不需動刀的前提下達成保養效果。或同時輔以IG電波與Q+立線音波雕塑整體臉部線條，除了提供顧客更多樣化的保養選擇外，也提供醫師們在評估時有更多的美麗武器能運用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57296
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