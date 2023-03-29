2年前才說「買房不如租」！NanaQ晉升有屋族：簽名超想哭
極簡系網紅「NanaQ」正職為設計師，過去因自律生活及「擦屁布」等事件廣受討論，她也曾多次在頻道分享自己對人生的看法。2021年便發布影片，表示如今高漲的房價跟不上實際價值，與其將錢投入買房，寧可每個月花近2萬元來租房，不過她在25日卻宣布自己買房了，並感性表示：「簽上自己的姓名時，眼眶差點擠出了淚水」。
記者李惠婷/綜合報導
NanaQ於25日發文，說明自己以前一直是月光族，然而在母親生了一場大病後，她轉變想法開始看房。NanaQ起初想買海景房，父母勸「靠海的房子保養不易，而且進出的人比較複雜」，在經過多次的觀察，她也轉變心意，最終在綜合居住優劣和未來脫手等考量之下，決定買在宜蘭，日後將會每天通勤到台北上班。
在此期間父母給NanaQ很多助力，不僅幫她列出每月的開車花費，在她沒回宜蘭的平日，也會替其到基地附近多看看。最終在25日於父母的陪同下購入了心儀建案，「當我在訂購單簽上自己的姓名時，眼眶差點擠出了淚水」⠀
NanaQ感性說明，自己輸在起跑點是因為爸爸、媽媽書唸得少，可是在她的世界裡，她不在乎輸贏，只在乎幸福，並感謝爸爸媽媽給予她的教育比學校來得多，「給予我的愛比我想像中還要來得多」。⠀