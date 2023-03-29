進口蛋到了！賣場8千盒「火速搶空」 246家超市還能買
農委會專案開賣國外雞蛋進口，全聯、家樂福於今（29）日開賣，《NOWnews》記者實際走訪內湖家樂福，約莫9點半開賣，200盒進口蛋上架一小時全數搶空，家樂福北部區域共8000盒也已經完售，不過業者透露，家樂福超市目前仍未上架，預計中午前會陸續上架平價洗選蛋，早上撲空的民眾可以到家樂福全台246家超市碰碰運氣。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福、全聯進口蛋於今日開賣，家樂福在9點開門營業之前，就已經有不少民眾在店外排隊，等到9：30開賣後，有不少民眾直奔進口蛋區，到了10：30後全台進貨的8000盒幾乎完售。現場消費者廖先生表示「昨天聽說今日開賣，就一早先來搶阿，不然現在蛋太貴了」；林小姐認為「很多料理都要用到蛋，現在的蛋價負擔比較重，希望進口蛋多賣一點」。
家樂福業者表示，目前無法透露下批進口蛋到貨時間，且原先預計的3/30彰化以南上架狀況，會視今日的銷售狀況、運送狀況，無法保證到貨數量。若是中南部的朋友，或是早上撲空的民眾，建議可以到全台246家家樂福超市碰碰運氣，預計會在中午前陸續上架平價洗選蛋。至於國產雞蛋仍是有少數上架，不過到貨時間、上架時間無法確認，上午、下午都有機會。