普發6千元不能幫長輩代領？財長：可以到郵局領現

政府全民普發現金6千元，根據財政部統計，已有640多萬元進行線上「登記入帳」，不過，有立委今（29）日表示接到陳情，為何可以幫未滿13歲的小孩「登記入帳」代領，子女卻不能幫臥病在床的長輩登記代領？對此，財政部長莊翠雲表示，子女若要幫長輩領的話，可以選擇「郵局領現」，這方式代領沒有條件限制，只要等開放郵局領現後，可帶長輩身分相關證明文件，到郵局代領即可。
記者顏真真／台北報導
立法院財委會今日審查「證交稅條例」修正草案，國民黨立委賴士葆質詢透露，他接到民眾陳情，長輩躺在病床上，沒辦法去領6千元，但詢問1988專線卻表示子女不能代領，只有未滿13歲才能代領。
對此，莊翠雲表示，目前只有「登記入帳」跟「ATM領現」有限制未滿13歲者，可由父母或監護人其中1人代領，但子女若有長輩身分證、健保卡及帳戶，可以幫忙進行網路登記操作，或是等「郵局領現」開放，這方式沒有代領條件限制，子女只要帶著長輩的身分證明文件，就可以去郵局領現。
至於「郵局領現」需要準備什麼證件？財政部表示，若是本人領取，領有健保卡者，應持健保卡領取，未領有健保卡者，要攜帶國民身分證或居留證等身分證明文件正本領取。
如果是代領的話，財政部提醒，除要帶領取對象健保卡，還有受託人身分證明文件包含健保卡、國民身分證或居留證正本，然後到郵局臨櫃辦理，領取資格確認及當場核對金額無誤後簽收。