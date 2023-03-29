微笑女神阿樂怎了？「沒修圖」比基尼照曝光 影子藏玄機
「微笑女神」阿樂（林妤臻）擁有豪邁自然的個性、深藏不露的火辣身材，再加上曾參加《全明星運動會》表現亮眼，使她圈粉無數。時常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨（28）日在IG曬出火辣比基尼照，還強調「真的沒有修圖喔」，讓3萬人笑翻直呼：「求這系列寫真一本」、「我想報警，外星人發現案」、「連影子都一樣看來是真的」、「信了」、「真的，妳本人就長這樣啊」。
記者郭佩蓉/綜合報導
阿樂昨日在IG曬出比基尼辣照，笑說：「想念陽光了，有陽光是件很幸福的事情，但，也會讓我ㄆㄧㄚˊ眼。」只見她穿著成套桃紅色比基尼露出燦笑，大方曬出傲人上圍、結實腹肌和超辣螞蟻腰，完美身材一覽無遺。她接著又PO出一張比基尼美照，不過整體比例看起來非常詭異，不僅上圍增大，腰更是相當不自然，明顯是經過修圖後得到的照片，她則俏皮表示：「真的…沒有修圖喔…真的…。」
照片曝光後，3萬人笑翻，紛紛直呼：「影子也一樣，果然沒修」、「檢查過後面建築物沒歪掉，確定是沒修」、「我快笑死」、「求這系列寫真一本」、「連影子都一樣看來是真的」、「信了」、「真的，妳本人就長這樣啊」、「我本來是不信的，直到看到大家留言都信了，感覺會有好事發生，我信」、「哈哈哈哈哈哈哈這太炸了啦」、「我想報警，外星人發現案」、「真開心，原來真的有外星人，終於證實了」、「連影子都有修，這個我給滿分。」