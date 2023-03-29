大馬總理前往中國　商談中馬合作高鐵

馬來西亞總理安華·依布拉欣（Anwar Ibrahim）在今（29）日訪問中國，隨行的大馬交通部長陸兆福曾透露此行將會商談合作計畫，可能會重啟中馬合作的新隆高鐵專案，該計畫內容為開通馬來西亞直達新加坡的高鐵。
記者賴正琳／綜合報導
近年來，東南亞各國紛紛展開和中國合作建造高鐵的計畫，例如印尼，已在雅加達至萬隆高鐵的專案上與中國合作，且即將完工通車。新加坡和馬來西亞也希望能參與和中國合作建造高鐵的計畫，根據馬來西亞政府的環評報告，預計興建的新隆高鐵全長預估為327.7公里，其中總長為15公里的新加坡段以地下隧道為主，全長335公里的馬來西亞段估計以高架路線居多。途經橡膠園、油棕園和小園主農業地的路段占70至80%。如果順利開通，未來搭乘高鐵從吉隆坡到新加坡只需90分鐘。
據悉，大馬總理安華訪問中國的行程將於3月29日開始，共計4天，他會先前往海南博鰲參加博鰲亞洲論壇2023年年會，再前往北京。新加坡當地媒體報導，交通部長陸兆福在訪談節目中表示，「馬來西亞的東海岸鐵路計畫，中國公司是整個專案的承包商，一些中國企業對新隆高鐵項目感興趣。」事實上，馬來西亞和新加坡早在2016年便簽署高鐵協定，然而受到政治和經濟因素暫時擱置至今，如今新任總理安華似乎有意重啟新隆高鐵計畫。
馬來西亞總理安華在2022年上任，他在去年11月宣誓就職後的首場記者會上將中國視為「重要夥伴」，他打算推進雙邊關係，而不是維持現狀。當地媒體認為他相當親中，且計畫透過訪問北京，釋出善意。