陳時中合體潔牙三劍客　推3+1潔牙法寶「飯後洗碗還要記得潔牙」

我是廣告 請繼續往下閱讀
正確潔牙跟飯後洗碗一樣重要 做對好運就到陳時中醫師表示，「牙齒就是最後一個碗」，每個人吃完飯都會洗碗，我們的牙齒就是最後一個碗，但許多人都會忘記洗，這對口腔健康是相當不利的。
針對牙間刷，阿中教大家要選擇長柄，前端必須是聖誕樹型，應該考慮的是可以進得去牙縫的最大號，而不是最小號，「國人常把牙間刷當牙籤使用是錯誤觀念」。
牙刷的使用建議用貝氏刷牙法，橫刷，小距離刷乾淨。正確使用牙線更重要！阿中醫師當場示牙線的使用方法，他強調不要怕浪費，每次使用牙線大約45公分，使用牙線才能清潔牙齒連接側，而國內使用牙線大約只有一成人口，這部分需要加強宣導。
正確潔牙能保持日常的好氣味，人緣、自信都會提升，工作也會更順利。
定期洗牙很重要 降低植牙機率省荷包牙周病專科醫師賴弘明表示，除了日常潔牙之外，清潔不到的死角以及清不下來的牙結石，需要仰賴牙科醫師使用器械協助把牙齒和牙周洗乾淨。爸媽給的牙齒，通常最好，好好保養真的可以用一輩子，不好好保養就會蛀牙、掉牙，裝假牙和植牙就是燒錢的開始！也更容易有牙齦退縮和牙周病問題。
且口腔清潔沒做好，口臭會影響人際關係，特別是愛情，賴醫師的臨床經驗是太太帶先生來治療牙周病，一個療程後，先生常常反映有改善夫妻兩性關係，是意外驚喜的收穫。讓愛慕對象覺得你的口腔回味無窮，一定是減分，賴醫師提醒，定期洗牙絕對可以降低植牙的機率，也是「省荷包」的關鍵要素。
特殊需求者需要特別叮嚀 裝鼻胃管也要潔牙特需學會創會理事長蔡鵬飛醫師表示，如果將老人和身障人口算進來，特殊需求者占比將近台灣人口四分之一。且有些特殊需求不是老人也不是身障，例如孕婦，傳統上有句俗話是說「生一個小孩掉一顆牙齒，其實這錯怪小孩」，主因是孕婦會害喜，導致口腔牙齒的傷害，而懷孕期間賀爾蒙大幅改變的情況，也是牙菌斑增生的溫床，所以孕婦常患有牙周病的情形，不得不特別提醒正確潔牙、洗牙的重要性。
另一個常見的錯誤觀念是，裝了鼻胃管的人不用刷牙，雖沒有由口進食，但牙齒仍會有牙菌斑的附著，照護者一定要定時潔牙才行，否則容易引發吸入性肺炎，導致死亡。所以「裝了鼻胃管還是要潔牙」。
障礙者潔牙訓練甘苦談 應重視口腔照顧人力訓練不是會刷牙的身障者，牙齒就比較好。 八里愛心教養院陳毓珍護理師表示，需要特別協助的身障者可以歸納為三種：
第一種，自己會刷牙也可以刷乾淨。但因為能力比較好，這種障礙者反而比較會在非用餐時間找零食吃，且通常忽略潔牙，所以口腔疾病並沒有顯著降低。所以要從生活管理方面加以協助。
第二種，是身障程度重無法自己刷牙，需要別人協助但不會抗拒，這種障礙者如果落實餐後潔牙，通常牙齒狀況會比前一種優。
第三種最困難，不僅不會刷牙，還會抗拒別人協助，這就需要求助專業，目前國內可以聯繫台灣口腔照護協會(TOCA)，這個協會持續在培訓特殊需求者口腔照顧指導員，這些指導員可以和照顧者一起想辦法，循序漸進引導潔牙。
陳護理師呼籲，政府應該更加重視口腔照顧人力的訓練，提升並落實身心障礙者的口腔照顧。
「潔牙三劍客」陳時中、蔡鵬飛、賴弘明三位醫師呼籲國人要重視正確潔牙的重要，只要做到三法寶必然會為您和家人「省荷包、保健康」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57322
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw