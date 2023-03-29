甩開斷交陰霾！ 與馬赴中祭祖別苗頭 蔡英文出訪行程曝
今（29）日，總統蔡英文將展開「民主夥伴共榮之旅」，此行將赴中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，期間過境美國紐約、洛杉磯，預計擬會晤美國眾議院議長麥卡錫。而對於前總統馬英九赴中國祭祖，加上本月26日，中華民國正式與宏都拉斯斷交，讓蔡英文此次出訪備受關注。
記者林盈君／綜合報導
今天中午，總統蔡英文將在桃園機場發表行前談話，而此次訪團成員包括總統府祕書長林佳龍、副祕書長張惇涵、外交部長吳釗等人。由外交部規畫的行程為，29日中午啟程、30日於紐約參加華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。
4月1日抵達瓜地馬拉參訪3天；4月3日抵達貝里斯訪問。而蔡英文預計於台灣時間4月5日上午抵達美國洛杉磯，擬在此會晤麥卡錫，並在雷根圖書館發表演說，之後於4月7日返抵台灣，全程共10天9夜。
此前，總統蔡英文出訪前夕，於27日接見捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪問團，蔡英文強調，相信在未來包括捷克在內的更多民主理念國家，都能在各項領域展開更廣泛的合作，共同強化民主陣營的團結機會，也為促進區域的和平穩定貢獻更多心力。蔡英文表示，此次出訪，仍持續堅持民主外交策略，為台灣爭取更多國際的支持。