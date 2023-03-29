沒智慧型手機怎領「成年禮金」？文化部將提配套

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立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長史哲列席報告業務概況，並備質詢。萬美玲詢問，成年禮金是否有規劃預先登記？史哲回應，6月6日將同步領取與登記。
接著萬美玲質疑，18至21歲每個青年都有智慧型手機嗎？若經濟弱勢青年沒有智慧型手機，該如何維護其權益，沒有其他領取辦法嗎？
史哲表示，感謝委員先前的提醒，有注意到這個問題，正擬定另外開啟人工服務，如提供紙本QR Code服務，可能透過Email、簡訊、傳真方式處理。
萬美玲疑惑，沒手機也用簡訊？建議文化部發放成年禮金，要全盤考慮每個青年的狀況，盼會後能提供弱勢青年發放方案。
史哲說，有些人是有手機但沒有智慧型功能，但承諾相關方案正在規劃中，一定會有配套作法。
立委黃國書則提到，有人說成年禮金是賄賂青年的選舉小費，想知道史哲怎麼看？
史哲說，當初立法院各黨派立委都支持成年禮金，並要求常態化，因此沒有選舉考量，純粹是考量藝文整體扶植狀況，自己也曾宣示會爭取常態化，將建立在今年實施成效，若要常態化必須使用公務預算。
另外，多名立委皆建議，文化禮金加碼不該只限於獨立書店，也要顧及表演藝術團體。
史哲表示，表演藝術也有加碼，但不適用擴大點數方式，其中很重要原因是表演藝術票價相對高，所以是補助文化中心，同時拜託國表藝，促成所有表演場次都能有青年席次、給予特別低的票價。