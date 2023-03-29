楓康超市買得到進口蛋了 中部首家與雙北同步開賣通路
國內蛋荒終能緩解了！今天起因為農委會專案進口雞蛋陸續在超市、超商及量販店等通路上架，架上終於重現一盒盒堆放的雞蛋，讓民眾意外驚喜，人手一盒搶購。以台中市楓康超市為例，由於每家門市限量進貨100盒，即使每人限購一盒，上午才鋪貨，未至中午架上又快空了，買氣熱絡。
記者金武鳯/台中報導
楓康超市表示，蛋荒延燒，讓民眾撲空多日，今天起貨架上終於補滿盒裝進口雞蛋，是中部第一家有進口蛋可買的通路。而且，除了進口雞蛋還有到貨契作新鮮冷藏蛋，有別於常溫蛋，鮮度及品質更佳，貨源充裕。為服務消費者，每天到貨訊息會同步透過line發送各店團購網，即時通知團友，避免撲空，服務很周到。
農委會首波專案進口雞蛋，原本強調以缺蛋最嚴重的雙北地區優先供貨，4月1日再擴大全台主要消費地區，讓民眾都能買到牌價蛋。但楓康超市卻搶先一步，今起就能與雙北同步買到進口蛋，是中部地區首家超前通路，透過各店團購網通告，各家門市紛紛湧入人潮，買氣超強。
超康超市各門市，此次分別進口白蛋及紅蛋10人盒裝，售價分別是65元及68元，價格每日彈性調整，每人限購一盒。楓康超市表示，每天會在各店團購網公告雞蛋到貨時間，待貨源充裕，也許就能解除限購令。