全球經濟陰影重重　世銀警告未來恐陷「失落十年」

限韓令解禁？韓團逾7年未在中國登台　傳下半年有望重返

▲中國因限韓令的關係，已有多年未曾讓韓國藝人開演唱會。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國因限韓令的關係，已有多年未曾讓韓國藝人開演唱會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國自2016年實施「限韓令」，大規模限制韓國藝人、影視內容輸入中國市場。不過中國國家主席習近平與韓國總統尹錫悅在去年G20峰會上會晤之後，「限韓令」似乎開始鬆綁，先前有韓國電影上架影音串流平台，如今又有消息傳出，韓團在2023年下半年將有機會重回中國演出，引起網路熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近來有韓國媒體報導指出，中國國務院文化觀光部自3月20日起，重新恢復受理外國營業性公演的申請。相關部門表示，這除了是因為檢疫規定放寬之外，也為了社會經濟發展，促進展演市場復甦，以滿足群眾文化需求。

而這也被視為是「限韓令」解除的徵兆，事實上有消息傳出，近來中國騰訊旗下的騰訊音樂娛樂的高層曾到訪韓國，並與各大音樂公司進行接觸。

KB證券研究員Lee Seon-hwa表示，中國當局恢復接受外國商演申請，提高大眾對中國重新開放寒流的期望，考量到展演一般需要5至6個月的時間準備，加上上半年大部分場地租用都已經確定，韓國歌手預計最快在2023年下半年開始就會在中國重啟公演活動。

Lee Seon-hwa指出，在開放初期可能會嘉賓身份參加中國藝人的演出，或是與中國藝人聯合演出，「有中國藝人的企劃經紀公司得到的便利會更多、進行的更快。」

消息一出，關鍵字「韓流演唱會或於下半年重返內地」話題在微博掀起熱議，有不少喜歡KPOP的網友紛紛許願自己喜愛的藝人能到中國開唱，不過也有人唱衰「薩德撤了嗎？就在這各種試探？真的很想撈中粉的錢，對中國粉絲待遇還很差」、「偷國明星又可以在中國撈錢了」。

因不滿韓國部署美國「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），中國當局自2016年起要求禁止韓星在中國演出；停止韓國偶像團體面向1萬名以上觀眾演出；禁止新簽韓國電視劇、綜藝節目合作項目；禁止韓國演員出演電視劇在電視台播放等多項規定。受此衝擊，中國網站的韓國綜藝節目被整改或直接下架，韓國藝人在中國的演藝活動也受到限制，也就是俗稱的「限韓令」。

不過近年來「限韓令」出現鬆綁的跡象，先是韓國電影重返中國大螢幕，在習近平以及尹錫悅雙方會晤之後，又有韓國電影在中國影音串流服務平台（OTT）「騰訊視頻」上架。不過中國當局一直以來否認實施「限韓令」，因此先前也有韓國業內人士抱持謹慎態度，並呼籲韓國相關單位也不應急於制定應變策略，對放開進度抱有過高的期待。

大馬總理前往中國　商談中馬合作高鐵

法國突襲5銀行查最大騙稅案　疑助逃稅20年、金額達4.6兆

才要開源就傳外洩！推特原始碼遭公開數月　恐讓駭客鑽洞

遊日注意！不僅機票住宿　日本近4成休閒設施門票調漲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀