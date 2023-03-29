限韓令解禁？韓團逾7年未在中國登台　傳下半年有望重返

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而這也被視為是「限韓令」解除的徵兆，事實上有消息傳出，近來中國騰訊旗下的騰訊音樂娛樂的高層曾到訪韓國，並與各大音樂公司進行接觸。
KB證券研究員Lee Seon-hwa表示，中國當局恢復接受外國商演申請，提高大眾對中國重新開放寒流的期望，考量到展演一般需要5至6個月的時間準備，加上上半年大部分場地租用都已經確定，韓國歌手預計最快在2023年下半年開始就會在中國重啟公演活動。
Lee Seon-hwa指出，在開放初期可能會嘉賓身份參加中國藝人的演出，或是與中國藝人聯合演出，「有中國藝人的企劃經紀公司得到的便利會更多、進行的更快。」
消息一出，關鍵字「韓流演唱會或於下半年重返內地」話題在微博掀起熱議，有不少喜歡KPOP的網友紛紛許願自己喜愛的藝人能到中國開唱，不過也有人唱衰「薩德撤了嗎？就在這各種試探？真的很想撈中粉的錢，對中國粉絲待遇還很差」、「偷國明星又可以在中國撈錢了」。
因不滿韓國部署美國「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），中國當局自2016年起要求禁止韓星在中國演出；停止韓國偶像團體面向1萬名以上觀眾演出；禁止新簽韓國電視劇、綜藝節目合作項目；禁止韓國演員出演電視劇在電視台播放等多項規定。受此衝擊，中國網站的韓國綜藝節目被整改或直接下架，韓國藝人在中國的演藝活動也受到限制，也就是俗稱的「限韓令」。
不過近年來「限韓令」出現鬆綁的跡象，先是韓國電影重返中國大螢幕，在習近平以及尹錫悅雙方會晤之後，又有韓國電影在中國影音串流服務平台（OTT）「騰訊視頻」上架。不過中國當局一直以來否認實施「限韓令」，因此先前也有韓國業內人士抱持謹慎態度，並呼籲韓國相關單位也不應急於制定應變策略，對放開進度抱有過高的期待。