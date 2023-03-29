狒狒之死專委請辭　張善政：雖遺憾但也必須處置

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對於昨天盧紀燁請辭，農業局長也自請處分，張善政表示，對盧專委請辭跟農業局局長自請處分都表示尊重。盧專委的請辭已經同意，農業局局長的自請處分也會照府內的程序，開會來研商要做什麼樣的處分。
張善政同時表示，在需要農業方面的專業意見時，會需要徵詢很多人，也包括盧紀燁在內。對於這次狒狒之死事件，造成盧紀燁請辭，是否很可惜失去這樣一個人才？張善政回答，「的確是可惜，不過他犯這個過錯，我想也是很遺憾的事情，也必須做一個處置」。
狒狒遭槍擊致死後，藍綠也掀起攻防戰，媒體問到對這件事情會不會覺得太政治化？張善政回答，非常了解外界對這件事情的關注，至於說有沒有操作過度，他認為所有的民眾，心裡面自己都有一把尺，將留給民眾自己去判斷。
對於當時影片中盧紀燁曾說「射擊的都是麻醉槍」這部分，張善政表示，當時不只是盧專委，農業局的同仁當時看到這個狒狒以後，都以為牠中的是麻醉槍，後來才發現血流的太多了，才發覺情況不對。因為完全沒有想到會用普通的子彈來把牠射殺。
張善政最後表示，因為很難分辨一把獵槍裡面是麻醉劑還是子彈，所以不能苛責當時農業局的同仁，當時他們看到狒狒躺在那邊，應該就是判斷說牠是被打了麻醉劑所以昏迷不醒，後來是看到流血很多，才警覺有問題。未來會對這個事情的過程會充分的去檢討，如果需要建立更完善的SOP也會來改進。
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