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中共稱台灣地區前領導人　陳其邁要馬「表就要表清楚」

▲高雄市長陳其邁認為，前總統馬英九應利用訪陸的機會表達中華民國台灣存在的事實比較好，也不應該被矮化。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁認為，前總統馬英九應利用訪陸的機會表達中華民國台灣存在的事實比較好，也不應該被矮化。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

前總統馬英九一行展開赴大陸祭祖交流行，昨日與江蘇省委書記信長星會面，信長星以「馬英九先生」稱呼馬英九，並稱呼馬為「台灣地區前領導人」，高雄市長陳其邁今（29）日被問到時表示，應利用這個機表達中華民國台灣存在的事實，被矮化、言論貶低，這不僅對馬總統不好，對台灣也不利，按照馬總統之前所說的沒有各表就沒有一中，所以他要表就要表清楚。

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關於對岸官方稱馬英九為台灣地區前領導人，陳其邁表示，他原本以為這趟是馬總統私人的祭祖參訪，但還是有一些官方的一些拜會，既然如此，利用這個機會表達中華民國台灣存在的事實比較好，也不應該有被矮化，或者是被相關的發言、言論被貶低，這個不僅對馬總統不好，對台灣也不利。

陳其邁希望，馬總統在中國大陸的訪問應該要特別注意到對等，還有他作為中華民國卸任國家元首、總統的所應該要表達的立場，不要有所迴避，不要說他2008年當過「這個」，人家一定說這個是哪個，就變成這個、哪個來來去去語焉不詳，心中有一些顧慮，他覺得大可不必。

陳其邁認為，既然已經登陸，就應該要能夠在正式場合說明中華民國台灣存在的事實，不要提到中華民國就去頭去尾，這樣不好，按照馬總統之前所說的「沒有各表就沒有一中」，所以他「要表就要表清楚」，這是一個好的機會，大家也會了解馬總統這一趟所代表的意義。

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