中共稱台灣地區前領導人 陳其邁要馬「表就要表清楚」
前總統馬英九一行展開赴大陸祭祖交流行，昨日與江蘇省委書記信長星會面，信長星以「馬英九先生」稱呼馬英九，並稱呼馬為「台灣地區前領導人」，高雄市長陳其邁今（29）日被問到時表示，應利用這個機表達中華民國台灣存在的事實，被矮化、言論貶低，這不僅對馬總統不好，對台灣也不利，按照馬總統之前所說的沒有各表就沒有一中，所以他要表就要表清楚。
記者鄭婷襄／高雄報導
關於對岸官方稱馬英九為台灣地區前領導人，陳其邁表示，他原本以為這趟是馬總統私人的祭祖參訪，但還是有一些官方的一些拜會，既然如此，利用這個機會表達中華民國台灣存在的事實比較好，也不應該有被矮化，或者是被相關的發言、言論被貶低，這個不僅對馬總統不好，對台灣也不利。
陳其邁希望，馬總統在中國大陸的訪問應該要特別注意到對等，還有他作為中華民國卸任國家元首、總統的所應該要表達的立場，不要有所迴避，不要說他2008年當過「這個」，人家一定說這個是哪個，就變成這個、哪個來來去去語焉不詳，心中有一些顧慮，他覺得大可不必。
陳其邁認為，既然已經登陸，就應該要能夠在正式場合說明中華民國台灣存在的事實，不要提到中華民國就去頭去尾，這樣不好，按照馬總統之前所說的「沒有各表就沒有一中」，所以他「要表就要表清楚」，這是一個好的機會，大家也會了解馬總統這一趟所代表的意義。