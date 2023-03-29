兇手找到了！逃脫狒狒成「獵槍下亡魂」　致命部位在這裡

4月10日開放ATM領6000元　數位部：ATM地點開放資料上線

▲政府普發現金6000元，將於4月10日開放ATM領現，數位部提供線上地點明細，供民眾查詢。（圖／兆豐銀行提供）
▲政府普發現金6000元，將於4月10日開放ATM領現，數位部提供線上地點明細，供民眾查詢。（圖／兆豐銀行提供）

記者李琦瑋／台北報導

政府普發現金6000元，將於4月10日開放ATM領現，數位發展部今（29）日表示，全國15家金融機構共超過2萬6000部ATM提款機，24小時全天候提供民眾領取現金，數位部已於「政府資料開放平台」提供「全民共享普發現金ATM裝設地點明細」資料集，民眾可從內容獲悉ATM位置，更可利用座標資料在地圖上顯示ATM地點，也歡迎民間社群業者利用此開放資料開發各種應用地圖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
數位部指出，台灣在COVID-19疫情期間，政府釋出口罩實名制即時庫存資料、快篩試劑即時庫存資料等，由民間主動製作「口罩地圖」、「快篩試劑地圖」，透過地圖呈現週遭的特約藥局，還能即時顯示口罩、快篩庫存數量，便利民眾掌握防疫物資發放地點。

本次普發現金作業，數位部已整理ATM裝設地點資料，並於「政府資料開放平台」提供民眾下載使用；資料集上線後，已超過百次下載，也看到民間業者如LINE利用此開放資料開發普發6000元ATM地圖，讓民眾可利用所在位置查找附近可領取普發現金的ATM，期待未來能有更多的加值應用。

數位部說明，4月10日起至10月31日止，民眾可持本人提款卡，並準備好本人身分證統一編號或居留證統一證號，及本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號，至指定的15家金融機構（含中華郵政），共計2萬6000餘部ATM機台，將本人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，再輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號，及自己或未滿13歲被代領人健保卡號，交易成功後領取現金6000元。ATM機台也會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。

數位部表示，ATM領現管道24小時全天候服務，民眾無須排隊爭搶領取現金，領取現金後請留意現金保管方式，避免發生偷竊或搶劫等非法情事。並再次提醒民眾，政府絕對不會透過簡訊或電子郵件等方式通知領取6000元，民眾切勿將身分證、居留證、健保卡與金融帳戶資料交給陌生人，以杜絕冒名盜領，保障自身權益。

配合本次普發現金的金融機構有15家，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行 、元大商業銀行、永豐商業銀行、中華郵政公司。

更多「全民普發六千」相關新聞。

未滿13歲孩童怎麼領6000元？父母代領僅需填孩童健保卡號

普發6000開放登記首日！44萬人湧入系統、維運穩定

普發6000登記可查詢了！簡單3步驟一次看　4種原因領嘸錢

普發6000元加碼抽百萬現金！蔣萬安：3/30對外完整宣布

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀