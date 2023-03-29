4月10日開放ATM領6000元　數位部：ATM地點開放資料上線

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本次普發現金作業，數位部已整理ATM裝設地點資料，並於「政府資料開放平台」提供民眾下載使用；資料集上線後，已超過百次下載，也看到民間業者如LINE利用此開放資料開發普發6000元ATM地圖，讓民眾可利用所在位置查找附近可領取普發現金的ATM，期待未來能有更多的加值應用。
數位部說明，4月10日起至10月31日止，民眾可持本人提款卡，並準備好本人身分證統一編號或居留證統一證號，及本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號，至指定的15家金融機構（含中華郵政），共計2萬6000餘部ATM機台，將本人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，再輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號，及自己或未滿13歲被代領人健保卡號，交易成功後領取現金6000元。ATM機台也會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取。
數位部表示，ATM領現管道24小時全天候服務，民眾無須排隊爭搶領取現金，領取現金後請留意現金保管方式，避免發生偷竊或搶劫等非法情事。並再次提醒民眾，政府絕對不會透過簡訊或電子郵件等方式通知領取6000元，民眾切勿將身分證、居留證、健保卡與金融帳戶資料交給陌生人，以杜絕冒名盜領，保障自身權益。
配合本次普發現金的金融機構有15家，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行 、元大商業銀行、永豐商業銀行、中華郵政公司。
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