一度拒絕交保！顏寬恒重話批檢調：拿陳年舊案當政治打手

我是廣告 請繼續往下閱讀
偽造文書部份，他指出房子已進行真實交易，交易金流、買賣合約都提示給檢方。至於何時搬遷、如何使用房屋是由買賣雙方協定，不能只因「本人物品沒有完全搬走，就指控本人買賣房屋是假買賣，對本人以偽造文書罪嫌進行搜索」。
顏寬恒說，昨天深夜將近12點，他得知被諭知1000萬元交保，為了捍衛清白當下拒絕交保。「我寧願失去自由接受羈押，突顯這事件如何離譜」。他指出台南學甲開88槍，凶嫌僅以幾萬元交保；綠營人士諸多犯行，檢方常大力拿起輕輕放下、甚至沒有作為，相較於他，《偽造文書》和《竊占國有地》兩罪刑度均為5年以下，卻必須重金交保，是不是顏色不對就雙標？
顏寬恒說，主任檢察官勸說將近一小時，他考量家人和雙親健康，迫於無奈同意交保，但必須再次向檢調公開呼籲，司法不能淪為政治操作利用，他和妻子已提供房屋買賣合約、滙款金流、合法標租國有土地、繳足20年租金的所有資料給檢方，一切有憑有據，足證沒有任何違法，切勿再做莫須有指控。
他說，相信未來還有很多事會接踵而至，是否因「我要參選立委、登記黨內提名就做出重重打擊，希望我會退卻、心生畏懼？」
台中地檢署發出聲明表示，檢察官今年1月至3月間，陸續接獲不同民眾檢舉顏寬恒涉嫌竊占等案，相關偵辦期間及作為絕不考量任何政治因素及立場，並以所查獲事證依法偵辦，請外界切勿妄加臆測，給予檢察官公正之辦案空間。
顏寬恒選舉對手、立委林靜儀表示，顏家財產與土地的爭議，地方一直有質疑，該案她沒特別聽說，但認為應該尊重司法，法律問題交由相關單位調查。