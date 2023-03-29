6000怎花最賺？全家爽變1萬2000元 送咖啡、奶茶買1送1
全民普發6000元就快要到手了！各大通路推出優惠幫你把錢放大，全家自4/6起推出限量「全家普發卡」，同時更加碼隨機紅利金，最多可抽中6000元紅利金，一秒把錢翻倍放大，若是就近到全家ATM領現，還可以獲得咖啡買1送1優惠券。7-11則是買6000元隨取卡，加碼送1000元購物金，等同於可消費7000元面額。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家搶攻普發6000元商機，4/6至5/2期間，推出限量一萬張「全家普發卡」，每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡，不僅沒有使用期限，也可以轉轉儲值到Fami錢包中，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變12000。
此外，選擇ATM領現的消費者，還可獲得全家大杯單品美式、大杯單品拿鐵、醇黑厚可可飲、私品茶仙女醇奶茶或厚濃靜岡抹茶拿鐵等5大夯品同品項買1送1優惠券，兌換期限至5月9日。
若是擔心運氣不夠好，抽不到全家最高額6000回饋金，可以選擇7-11自4月6日起限量推出預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；另自4月10日起再推出「6000元放大隨取卡」預購，限持「ATM領現」小白單預購，就可加碼送1000元，等同可使用7000元面額，。