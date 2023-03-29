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徐凱希認愛百億富二代！曾罵男友「媽寶」　過往情史曝光

▲徐凱希今（29）日被週刊爆料與「百億富二代」邱柏翰熱戀中，對此，她大方認愛，過往的戀情也曝光了。（圖／翻攝自徐凱希IG）
▲徐凱希今（29）日被週刊爆料與「百億富二代」邱柏翰熱戀中，對此，她大方認愛，過往的戀情也曝光了。（圖／翻攝自徐凱希IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

34歲藝人徐凱希（鴨子）曾是《黑澀會美眉》、女團《Twinko》一員，在節目《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元走紅，有「狼人殺女神」美名，現擔任《天才衝衝衝》、《女人我最大》節目助理主持人，深受觀眾喜愛。先前才與圈外男友「小丁海寅」分手的她，今（29）日被週刊爆料與「百億富二代」邱柏翰熱戀中，對此，她也透過經紀人大方認愛：「希望大家給予祝福。」隨著新戀情見光，她過往的戀情也隨之曝光，曾經痛批政大碩士前男友「媽寶」的影片也再度被翻出。

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▲徐凱希接下首個內衣內言，大秀深藏已久的好身材。（圖／莎薇內衣）
▲徐凱希認愛「百億富二代」邱柏翰。（圖／莎薇內衣）
根據《鏡週刊》報導，徐凱希才與交往2年的圈外男友「小丁海寅」分手，近日遭爆與身價百億的前「股市大王」榮安邱（本名：邱明宏）之子邱柏翰熱戀。近日小倆口被拍深夜幽會，邱柏翰霸氣摟著徐凱希，還一起回男方位於精華地段的豪宅，才讓戀情意外曝光。

▲徐凱希月初和邱柏翰及友人到韓國滑雪。（圖／翻攝自徐凱希IG）
▲徐凱希月初和邱柏翰及友人到韓國滑雪。（圖／翻攝自徐凱希IG）
事實上，回顧徐凱希過往情史，她上一段戀情愛得並不低調，在2020年11月大方認愛有「小丁海寅」之稱的圈外男友，男方擁有白皙皮膚、一雙單眼皮鳳眼與高挺鼻子，她當時還笑說男友外表看起來很嫩，但其實年紀比她還大，委屈直呼：「大家都說是姐弟戀，我已經麻痺了。」而此任男友在交往期間對她相當寵溺，她曾說過：「不敢吃水蜜桃的皮。」男友便牢記在心裡，某次切好水蜜桃端給她，皮也貼心地全去掉，讓她深受感動，豈料她今年1月在回顧2022年的貼文，無預警宣布與男友分手，「結束了一段感情，偶爾因為過於忙碌而失去了生活」，分開主因則是價值觀不同。

▲徐凱希和大1歲圈外男友去年分手，以結婚為前提交往的兩人，因為價值觀不同無法再走下去。（圖／翻攝自徐凱希IG）
▲徐凱希和大1歲圈外男友去年分手，以結婚為前提交往的兩人，因為價值觀不同無法再走下去。（圖／翻攝自徐凱希IG）
時間再往回推，徐凱希曾在節目《女人我最大》爆料自己曾與一名政大碩士班畢業的「媽寶男」交往，約會後更驚覺對方是「媽寶中的媽寶」，讓她相當傻眼。她當時透露和此任男友交往時，某次相約要到宜蘭玩，由於對方不會安排行程，因此是由她負責所有旅遊規劃，原定下午3點辦理入住，豈料男友當日早上突然說晚上有家庭聚會，吃完飯才能與她碰面，最後男友搞到半夜12點才出現，還說：「沒辦法，我不能忤逆我媽媽去別的地方。」讓她很無言：「完全沒自己的主見。」

▲徐凱希曾在節目爆料自己曾與一名政大碩士班畢業的「媽寶男」交往。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
▲徐凱希曾在節目爆料自己曾與一名政大碩士班畢業的「媽寶男」交往。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
不僅如此，因為徐凱希身高僅有154公分，該任男友的媽媽為了優生學，對「未來媳婦」不僅要求身高超過165公分，還得是碩士畢業、家裡從商、素顏不能太醜，甚至覺得演藝圈女生都很複雜，因此她與該任男友在一起三年半的時間，從來沒見過男友媽媽，「她連機會都不給我」，某次她到男友家玩，為了不能讓男友媽發現，男友還叫她躲進衣櫃，讓她忍無可忍，最終提出分手。

▲徐凱希曾和媽寶男交往，對方媽媽對於「未來媳婦」要求非常多。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
▲徐凱希曾和媽寶男交往，對方媽媽對於「未來媳婦」要求非常多。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
回到現在，徐凱希3月在粉專分享與友人們出國滑雪的照片，當時網友比對她與百億富二代邱柏翰滑雪動態，抓包雙方同行，當時經紀人僅稱：「韓國行共有12人一起去玩，邱先生也是其中一員！」強調是一群朋友一同出遊，徐凱希仍然單身，絕對沒有新戀情。如今兩人被拍到互動親暱，徐凱希經紀人也澄清她上段感情結束9個月以後才開始這段新戀情，很小心翼翼保護剛萌芽的戀情，「她已到適婚年紀，交朋友很正常，希望大家給予祝福，並保留空間給他們。」大方認愛邱柏翰，承認兩人剛開始交往，兩人未來是否能有更進一步的發展，也讓人相當期待。

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